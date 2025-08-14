Live
Новини Харкова — головне 14 серпня: як минула ніч

Україна 07:07   14.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 14 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Загроза балістики та БпЛА – що було цієї ночі у Харкові та області

Тривогу вночі оголошували двічі. Вперше вона пролунала о 01:04 – тоді виникла загроза ударів балістики.

Тривога тривала близько 20 хвилин, після чого пролунав відбій. Повторно небезпека виникла вже вранці о 06:08. На цей раз захисники неба попередили про російські безпілотники, які могли атакувати регіон. Тривожно знову було недовго, відбій дали вже о 06:24.

Читайте також: Сьогодні 14 серпня: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
