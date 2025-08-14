Live
Новости Харькова — главное 14 августа: как прошла ночь

Украина 07:07   14.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:05

Угроза баллистики и БпЛА – что было этой ночью в Харькове и области

Тревогу ночью объявляли дважды. Первый раз она прозвучала в 01:04 – тогда возникла угроза ударов баллистики.

Тревога продлилась около 20 минут, после чего прозвучал отбой. Повторно опасность возникла уже утром, в 06:08. На этот раз защитники неба предупредили о российских беспилотниках, которые могли атаковать регион. Тревожно вновь было недолго, отбой дали уже в 06:24.

Читайте также: Сегодня 14 августа: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
