Огляд фронту: пропаганда РФ «забула» про Харків, бізнес без страхування 📹

Російська пропаганда «забула» про Харків. Бізнес Харкова просив у Зеленського доступні кредити та страхування: що затвердив уряд у відповідь. Харків гулятиме до опівночі: комендантську скоротили. Що сталося з «проривом» окупантів у бік Великого Бурлука. У Куп’янську лишається менше ніж тисяча жителів із 27 тисяч. Про головні події війни та не тільки в Харківській області за тиждень – в огляді МГ «Об’єктив».

КОРОТКО ПРО СИТУАЦІЮ НА ФРОНТІ

Протягом тижня успіхи на Харківщині окупанти здобували здебільшого в заявах своєї пропаганди. Активність на півночі регіону, за даними Генштабу ЗСУ, дещо знизилася. У добовому зведенні зранку 15 серпня взагалі було повідомлення про один бій – у районі Глибокого. На Куп’янщині тиск на позиції Сил оборони не зменшується – там, за зведеннями ГШ, стабільно відбувається близько десятка боїв на добу. При цьому аналітики групи DeepState протягом тижня не вносили змін на мапу фронту в Харківській області. За відсутності реальних просувань російські так звані «військкори» активно вигадували примарні успіхи своєї армії. Американський Інститут вивчення війни зафіксував і спростував твердження щодо просування окупантів у районі Вовчанська та на півночі від Куп’янська, а також – нібито захоплення Кіндрашівки. Неодноразово росіяни переконували, що «закріпилися» в північній частині Куп’янська. Проте як аналітики, так і офіційні речники Сил оборони це спростовують.

Віктор Трегубов, речник ОСУВ «Дніпро»

Станом на зараз вдається не дуже, але дуже намагаються. Вони є на півночі від міста, достатньо близько від нього, і це також є проблемою.

<br />

Водночас, за даними ISW, ЗСУ контратакували щонайменше у двох локаціях: біля Радьківки та в центральній частині Вовчанська.

ЧИ ЗНИК ХАРКІВ ІЗ РОСІЙСЬКИХ ПЛАНІВ

Харків майже зник із російського інформаційного поля. На тлі підготовки зустрічі Путіна з Трампом на Алясці в ЗМІ «зливали» безліч різноманітних планів «обміну територіями» та капітуляційних вимог російського диктатора. Жодного разу в них загарбники не вимагали «віддати Харків за три дні». Так само тема «исконно русского Харькова» зникла з промов топових пропагандистів. Чи є це приводом для жителів міста розслабитися, в інтерв’ю МГ «Об’єктив» відповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив»

У російських окупантів як були, так і залишаються плани щодо Харківської області. Хоча вони їх якось не озвучують у своїх пропагандистських тирадах. Навіть можемо сказати, що якщо в пропагандистів, якщо вони говорять про щось за межами Донецької області, Луганщини, Запорізької області та Херсонщини, які вони нібито внесли у свою так звану «зґвалтовану конституцію», то вони говорять про Дніпропетровщину, наприклад, і про Одесу. Мовляв, Одесу вони будуть захоплювати, але Харківщину вони не згадують, хоча Харківщина є невід’ємною частиною їхніх планів, особливо їхньої групи військ “Захід”, у першу чергу 6-ї загальновійськової армії, яка сконцентрована на Куп’янському напрямку. Усі ці моменти вкладаються в загальну картину щодо подальшого просування в планах російського командування в напрямку на Великий Бурлук. Тобто не на сам Харків, а їхня основна мета – це вихід на Великий Бурлук, що по правому берегу річки Оскіл, що з Вовчанська, з якого вони ніяк вже як рік не можуть розширити зону контролю. І навіть їхня поява в районі Мілового, а також спроби рухатися в напрямку на Амбарне та Чугунівку, все це – невід’ємні частини цього плану з виходу на Великий Бурлук з перерізанням відповідної логістики, з виходом в нашу тилову зону.

З ВЕЛИКИМ БУРЛУКОМ «НЕ СКЛАДАЄТЬСЯ»

Утім наразі реалізувати “великобурлуцький план” ворогу також не вдається.

Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку БпС “Ахіллес”

Про нову ділянку, яку минулого місяця противник зробив активною, перейшовши лінію державного кордону, а саме населений пункт Мілове, маємо сказати, що противник зараз блокований. Вони думали пройти з маршем, але не вдалося. Скажу більше, що Сили оборони покращили своє положення – вдалося в противника відбити декілька посадок і, що важливо, надійно там закріпитися. Тому на відтинку Мілового, за моїм переконанням, ворог в найближчій перспективі успіху мати не буде.

ОСТАННЯ ТИСЯЧА ЖИТЕЛІВ КУП’ЯНСЬКА

Єдине, в чому росіяни «незмінно успішні» в Харківській області, як і загалом у цій війні, – це перетворення міст на пустелі. На очах у всього світу продовжує розгортатися трагедія Куп’янська. До повномасштабного вторгнення в місті жило 27 тисяч людей. Залишається менше ніж тисяча.

Олег Синєгубов, начальник ХОВА

Якщо ми повідомляли ще, наприклад, місяць тому, що там перебували 1200-1300 людей, то зараз залишається 991 особа. Правий, лівий берег, в принципі, там вже немає всюди централізованого водопостачання, де можемо забезпечувати підвоз води. Так само там досить ускладнене електропостачання. Газопостачання централізованого так само немає, тому що критична інфраструктура має критичні ушкодження. Поряд із цим відновлювати можливості не маємо, тому що ворог FPV-дронами цілить і по цивільних, і по ремонтних наших бригадах, і по екстреній швидкій допомозі, і по підрозділах ДСНС, по Національній поліції, які виконують там так само, можна сказати, цивільну функцію.

ПОТРЕБИ ПРИФРОНТОВОГО БІЗНЕСУ ТА ПРОГРАМА УРЯДУ

У Харкові росіяни обстрілами пошкодили та знищили вже 12 тисяч будівель. З них близько 9 тисяч – житлові будинки. Такі дані на останній сесії міськради навів мер Ігор Терехов. Проте фізичні руйнації – далеко не єдиний наслідок для прифронтового міста. Через високі ризики в Харкові, де живе близько 1,3 мільйона людей, усе важче підтримувати існування бізнесу. Про найгостріші проблеми, які постали перед підприємцями, вони розповіли на зустрічі президентові Володимиру Зеленському. Розмова відбулася в Харкові 4 серпня, за її результатами Зеленський дав доручення Кабміну. Ключові моменти озвучив Терехов на сесії міськради.

Ігор Терехов, мер Харкова

Ми з вами, як прифронтові міста, маємо доступне кредитування 5-7-9%. Дуже гарна програма. Але ж вона у нас не працює. Чому не працює? Бо сьогодні всього заключено по всіх прифронтових регіонах 5800 договорів, що становить усього лише 7,1% від загальнонаціонального обсягу кредитування. Ви розумієте, що це таке? Тобто нам не дають кредити – ми не можемо скористатися, наші підприємці, та що там гріха таїти, і ми з вами не можемо. Доступна іпотека по прифронтових містах складає 5,7% серед загальнонаціональної. Гранти складають 16,2%. Ви розумієте, якщо далі так буде продовжуватися, то нічого не буде. Наші підприємства не зможуть нічого робити. Ми не зможемо повернути в Харків та інші міста ті підприємства, які виїхали на захід України. Тому сьогодні дане доручення щодо програми доступних кредитів, щодо створення страхової кампанії для бізнесу, яка буде покривати воєнні ризики. Щодо грантів зовсім інша політика. Щодо будівництва, щодо бронювання людей у прифронтових містах зовсім по-іншому буде. Не так, як для всієї країни.

14 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: уряд затвердив програму підтримки прифронтових регіонів. Ініціатива розрахована на десять років. Проте серед пунктів, які перелічив Синєгубов, видається, далеко не все, про що просили бізнесмени. Є скасування адмінзборів і держмит на реєстрацію майна та бізнесу; бронювання від 75 до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств; субсидії та гранти аграріям і пільгова іпотека «єОселя». А також – низка ініціатив у соціальній сфері та будівництві укриттів. Про зміни підходу до кредитування бізнесу або ж створення страхової кампанії, яка працювала б в умовах високих ризиків, у дописі не йдеться. Утім, Синєгубов зауважив, що уряд затвердив тільки перший пакет.

КОМЕНДАНТСЬКА – ІЗ 0:00 ДО 5:00

ХОВА своєю чергою також зреагувала на звернення бізнесменів. За рішенням Ради оборони області в регіоні скоротили тривалість комендантської години. Тепер вона починатиметься не о 23:00, а опівночі. Щодо ранку змін немає – завершення комендантської о 5:00, як і було. Синєгубов відзначив: «Впровадження такого рішення на Харківщині дозволить підприємцям збільшити час роботи, що позитивно вплине на економічний клімат області». Зміни запрацюють у ніч із суботи, 16 серпня, на неділю – 17-те. Вони не стосуються громад, де раніше оголосили власну посилену комендантську годину.