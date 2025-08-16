Обзор фронта: пропаганда РФ «забыла» о Харькове, бизнес без страхования 📹

Российская пропаганда «забыла» о Харькове. Бизнес Харькова просил у Зеленского доступные кредиты и страхование: что утвердило правительство в ответ. Харьков будет гулять до полуночи: комендантский час сократили. Что случилось с «прорывом» оккупантов в сторону Великого Бурлука. В Купянске остается менее тысячи жителей из 27 тысяч. О главных событиях войны и не только в Харьковской области за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

КРАТКО О СИТУАЦИИ НА ФРОНТЕ

В течение недели успехи в Харьковской области оккупанты одерживали в основном в заявлениях своей пропаганды. Активность на севере региона, по данным Генштаба ВСУ, несколько снизилась. В суточной сводке утром 15 августа вообще было сообщение об одном бое – в районе Глубокого. В Купянском районе давление на позиции Сил обороны не уменьшается – там, по сводкам ГШ, стабильно происходит около десятка боев в сутки. При этом аналитики группы DeepState в течение недели не вносили изменений на карту фронта в Харьковской области. В отсутствии реальных продвижений российские так называемые «военкоры» активно придумывали призрачные успехи своей армии. Американский Институт изучения войны зафиксировал и опроверг утверждения о продвижении оккупантов в районе Волчанска и к северу от Купянска, а также – о якобы захвате Кондрашовки. Неоднократно россияне убеждали, что «закрепились» в северной части Купянска. Однако как аналитики, так и официальные представители Сил обороны это опровергают.

Виктор Трегубов, спикер ОСГВ «Днепр»

На данный момент это не очень получается, но они очень стараются. Они находятся к северу от города, достаточно близко от него, и это также является проблемой.

<br />

В то же время, по данным ISW, ВСУ контратаковали как минимум в двух локациях: возле Радьковки и в центральной части Волчанска.

ИЗЧЕЗ ЛИ ХАРЬКОВ ИЗ РОССИЙСКИХ ПЛАНОВ

Харьков почти исчез из российского информационного поля. На фоне подготовки встречи Путина с Трампом на Аляске в СМИ «сливали» множество различных планов «обмена территориями» и капитуляционных требований российского диктатора. Ни разу в них захватчики не требовали «отдать Харьков за три дня». Так же тема «исконно русского Харькова» исчезла из речей топовых пропагандистов. Является ли это поводом для жителей города расслабиться, в интервью МГ «Объектив» ответил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление»

У российских оккупантов как были, так и остаются планы в отношении Харьковской области. Хотя они их как-то не озвучивают в своих пропагандистских тирадах. Можно даже сказать, что если пропагандисты говорят о чем-то за пределами Донецкой области, Луганской области, Запорожской области и Херсонской области, которые они якобы внесли в свою так называемую «изнасилованную конституцию», то они говорят о Днепропетровской области, например, и об Одессе. Мол, Одессу они будут захватывать, но Харьковскую область они не упоминают, хотя Харьковская область является неотъемлемой частью их планов, особенно их группы войск «Запад», в первую очередь 6-й общевойсковой армии, которая сконцентрирована на Купянском направлении. Все эти моменты вкладываются в общую картину дальнейшего продвижения в планах российского командования в направлении на Великий Бурлук. То есть не на сам Харьков, а их основная цель – это выход на Великий Бурлук, что по правому берегу реки Оскол, что из Волчанска, из которого они уже как год не могут расширить зону контроля. И даже их появление в районе Мелового, а также попытки двигаться в направлении Амбарного и Чугуновки, все это – неотъемлемые части этого плана по выходу на Великий Бурлук с перерезанием соответствующей логистики, с выходом в нашу тыловую зону.

С ВЕЛИКИМ БУРЛУКОМ «НЕ СРОСТАЕТСЯ»

Впрочем, пока реализовать «великобурлукский план» противнику также не удается.

Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка БпС «Ахиллес»

О новом участке, который в прошлом месяце противник сделал активным, перейдя линию государственной границы, а именно населенный пункт Меловое, нужно сказать, что противник сейчас заблокирован. Они думали пройти маршем, но не удалось. Скажу больше, что Силы обороны улучшили свое положение – удалось отбить у противника несколько посадок и, что важно, надежно там закрепиться. Поэтому на участке Мелового, по моему убеждению, враг в ближайшей перспективе успеха не будет иметь.

ПОСЛЕДНЯЯ ТЫСЯЧА ЖИТЕЛЕЙ КУПЯНСКА

Единственное, в чем россияне «неизменно успешны» в Харьковской области, как и в целом в этой войне, – это превращение городов в пустыни. На глазах у всего мира продолжает разворачиваться трагедия Купянска. До полномасштабного вторжения в городе жило 27 тысяч человек. Осталось менее тысячи.

Олег Синегубов, начальник ХОВА

Если мы сообщали еще, например, месяц назад, что там находились 1200-1300 человек, то сейчас остается 991 человек. Правый, левый берег, в принципе, там уже нет повсеместного централизованного водоснабжения, где мы можем обеспечивать подвоз воды. Так же там достаточно затруднено электроснабжение. Централизованного газоснабжения также нет, потому что критическая инфраструктура имеет критические повреждения. Наряду с этим восстанавливать возможности у нас нет, потому что враг FPV-дронами целится и по гражданским, и по ремонтным нашим бригадам, и по экстренной скорой помощи, и по подразделениям ГСЧС, по Национальной полиции, которые выполняют там так же, можно сказать, гражданскую функцию.

ПОТРЕБНОСТИ ПРИФРОНТОВОГО БИЗНЕСА И ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА

В Харькове россияне обстрелами повредили и уничтожили уже 12 тысяч зданий. Из них около 9 тысяч – жилые дома. Такие данные на последней сессии горсовета привел мэр Игорь Терехов. Однако физические разрушения – далеко не единственное последствие для прифронтового города. Из-за высоких рисков в Харькове, где проживает около 1,3 миллиона человек, все труднее поддерживать существование бизнеса. О самых острых проблемах, с которыми столкнулись предприниматели, они рассказали на встрече президенту Владимиру Зеленскому. Беседа состоялась в Харькове 4 августа, по ее результатам Зеленский дал поручение Кабмину. Ключевые моменты озвучил Терехов на сессии.

Игорь Терехов, мэр Харькова

Мы с вами, как прифронтовые города, имеем доступное кредитование 5-7-9%. Очень хорошая программа. Но она у нас не работает. Почему не работает? Потому что сегодня всего заключено по всем прифронтовым регионам 5800 договоров, что составляет всего лишь 7,1% от общенационального объема кредитования. Вы понимаете, что это такое? То есть нам не дают кредиты – мы не можем воспользоваться, наши предприниматели, да что там греха таить, и мы с вами не можем. Доступная ипотека по прифронтовым городам составляет 5,7% от общенациональной. Гранты составляют 16,2%. Вы понимаете, если так будет продолжаться, то ничего не будет. Наши предприятия не смогут ничего делать. Мы не сможем вернуть в Харьков и другие города те предприятия, которые уехали на запад Украины. Поэтому сегодня дано поручение по программе доступных кредитов, по созданию страховой кампании для бизнеса, которая будет покрывать военные риски. По грантам совсем другая политика. По строительству, по бронированию людей в прифронтовых городах будет совсем по-другому. Не так, как для всей страны.

14 августа начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: правительство утвердило программу поддержки прифронтовых регионов. Инициатива рассчитана на десять лет. Однако среди пунктов, которые перечислил Синегубов, кажется, далеко не все, о чем просили бизнесмены. Есть отмена админсборов и госпошлин на регистрацию имущества и бизнеса; бронирование от 75 до 100% военнообязанных работников критически важных предприятий; субсидии и гранты аграриям и льготная ипотека «єОселя». А также – ряд инициатив в социальной сфере и строительстве укрытий. Об изменениях подхода к кредитованию бизнеса или создании страховой кампании, которая работала бы в условиях высоких рисков, в сообщении не говорится. Впрочем, Синегубов отметил, что правительство утвердило только первый пакет.

КОММЕНДАНТСКИЙ — С 0:00 ДО 5:00

ХОВА, в свою очередь, также отреагировала на обращение бизнесменов. По решению Совета обороны области в регионе сократили продолжительность комендантского часа. Теперь он будет начинаться не в 23:00, а в полночь. В отношении утра изменений нет – комендантский час заканчивается в 5:00, как и раньше. Синегубов отметил: «Внедрение такого решения в Харьковской области позволит предпринимателям увеличить время работы, что положительно повлияет на экономический климат области». Изменения заработают в ночь с субботы, 16 августа, на воскресенье – 17-е. Они не касаются громад, где ранее объявили собственный усиленный комендантский час.