Пожежа виникла у приватній садибі внаслідок удару БпЛА РФ на Харківщині
Сьогодні вдень росіяни завдали удару БпЛА по селу Підсереднє Великобурлуцької громади, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Внаслідок влучання виникла пожежа у одноповерховому житловому будинку на двох господарів. Вогонь охопив садибу на площі близько 300 м₂.
Обійшлося без жертв та постраждалих.
Читайте також: Вибухи лунають: троє постраждалих, росіяни атакували КАБом село під Харковом
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, ГСЧС в Харьковской области, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пожежа виникла у приватній садибі внаслідок удару БпЛА РФ на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2025 в 16:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні вдень росіяни завдали удару БпЛА по селу Підсереднє Великобурлуцької громади, повідомляє ДСНС у Харківській області.".