Пожежа виникла у приватній садибі внаслідок удару БпЛА РФ на Харківщині

Сьогодні вдень росіяни завдали удару БпЛА по селу Підсереднє Великобурлуцької громади, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Внаслідок влучання виникла пожежа у одноповерховому житловому будинку на двох господарів. Вогонь охопив садибу на площі близько 300 м₂.

Обійшлося без жертв та постраждалих.

Читайте також: Вибухи лунають: троє постраждалих, росіяни атакували КАБом село під Харковом

