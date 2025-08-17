Пожежа виникла у приватній садибі внаслідок удару БпЛА РФ на Харківщині

Сьогодні вдень росіяни завдали удару БпЛА по селу Підсереднє Великобурлуцької громади, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Внаслідок влучання виникла пожежа у одноповерховому житловому будинку на двох господарів. Вогонь охопив садибу на площі близько 300 м₂.

Обійшлося без жертв та постраждалих.