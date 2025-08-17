Пожар возник в частном доме вследствие удара российского БпЛА на Харьковщине

Сегодня днем россияне нанесли удар БпЛА по селу Подсреднее Великобурлукской громады, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

В результате попадания возник пожар в одноэтажном жилом доме на двух хозяев. Огонь охватил усадьбу на площади около 300 м².

Обошлось без жертв и пострадавших.