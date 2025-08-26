За гроші обіцяв поновити демобілізованого на службі посадовець з Харківщини
За $2 500 зловмисник обіцяв демобілізованому перевести його до підрозділу БпЛА, повідомляє Нацполіція.
44-річний посадовець, що керував службою військової техніки одного з підрозділів ЗСУ, вимагав хабар за «сприяння» у розв’язанні цього питання.
Під час передачі грошей 44-річного посадовця затримали. Під час обшуку його автівки правоохоронці знайшли кошти та мобільний телефон.
Наразі зловмиснику повідомили про підозру у зловживанні впливом. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.
