За гроші обіцяв поновити демобілізованого на службі посадовець з Харківщини

За $2 500 зловмисник обіцяв демобілізованому перевести його до підрозділу БпЛА, повідомляє Нацполіція.

44-річний посадовець, що керував службою військової техніки одного з підрозділів ЗСУ, вимагав хабар за «сприяння» у розв’язанні цього питання.

Під час передачі грошей 44-річного посадовця затримали. Під час обшуку його автівки правоохоронці знайшли кошти та мобільний телефон.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру у зловживанні впливом. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.