За деньги обещал вернуть демобилизованного на службу чиновник с Харьковщины

За $2 500 злоумышленник обещал демобилизованному перевести его в подразделение БпЛА, сообщает Нацполиция.

44-летний чиновник, руководивший службой военной техники одного из подразделений ВСУ, требовал взятку за «содействие» в решении этого вопроса.

Во время передачи денег 44-летнего чиновника задержали. Во время обыска его машины правоохранители нашли купюры и мобильный телефон.

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.