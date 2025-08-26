Live
За деньги обещал вернуть демобилизованного на службу чиновник с Харьковщины

Происшествия 20:56   26.08.2025
Оксана Якушко
За $2 500 злоумышленник обещал демобилизованному перевести его в подразделение БпЛА, сообщает Нацполиция.

44-летний чиновник, руководивший службой военной техники одного из подразделений ВСУ, требовал взятку за «содействие» в решении этого вопроса.

Во время передачи денег 44-летнего чиновника задержали. Во время обыска его машины правоохранители нашли купюры и мобильный телефон.

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

Читайте также: Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)

