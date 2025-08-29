Live
Новини Харкова — головне 29 серпня: як минула ніч

Україна 07:07   29.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:07

КАБи та безпілотники атакували Харківщину вночі

Напередодні увечері в Харкові та області пролунала тривога. За даними моніторингових ТГ-каналів, росіяни випустили КАБ на північ регіону. Зокрема, бомби полетіли на Вовчанськ.

О 00:07 дали відбій тривоги, а о 00:27 її відновили – цього разу на Харківську область полетіли безпілотники.

Загроза БпЛА зберігалася до 02:39, після чого пролунав відбій. До самого ранку на Харківщині було тихо, станом на 07:05 тривоги в Харкові та області немає.

Читайте також: Сьогодні 29 серпня: який день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
