Новости Харькова — главное 29 августа: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:07

КАБы и беспилотники атаковали Харьковщину ночью

Накануне вечером в Харькове и области прозвучала тревога. По данным мониторинговых ТГ-каналов, россияне выпустили КАБы на север региона. В частности, бомбы полетели на Волчанск.

В 00:07 дали отбой тревоги, а в 00:27 ее возобновили – на этот раз на Харьковскую области полетели беспилотники.

Угроза БпЛА сохранялась до 02:39, после чего прозвучал отбой. До самого утра на Харьковщине было тихо, по состоянию на 07:05 тревоги в Харькове и области нет.