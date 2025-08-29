Новости Харькова — главное 29 августа: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:07
КАБы и беспилотники атаковали Харьковщину ночью
Накануне вечером в Харькове и области прозвучала тревога. По данным мониторинговых ТГ-каналов, россияне выпустили КАБы на север региона. В частности, бомбы полетели на Волчанск.
В 00:07 дали отбой тревоги, а в 00:27 ее возобновили – на этот раз на Харьковскую области полетели беспилотники.
Угроза БпЛА сохранялась до 02:39, после чего прозвучал отбой. До самого утра на Харьковщине было тихо, по состоянию на 07:05 тревоги в Харькове и области нет.
Читайте также: Сегодня 29 августа: какой день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное 29 августа: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 августа 2025 в 07:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".