Загибла і шестеро постраждалих – як минула доба на Харківщині
Про події минулої доби на Харківщині повідомили Нацполіція та начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У Куп’янську загинула 66-річна жінка, постраждали 25-річний чоловік і ще один чоловік та жінка, дані яких встановлюються.
У селі Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 58-річний чоловік через скерування ворожого дрону. Частково зруйновано приватне домогосподарство.
У селищі Приколотне Вільхуватської громади від удару FPV-дрона постраждав 53-річний чоловік.
У селі Осиново Куп’янської громади внаслідок артилерійського обстрілу поранений 84-річний чоловік. Зазнали уражень домоволодіння та автівка.
Через вибух безпілотника в Ізюмському районі загорілася суха рослинність, пошкодженні приватні будинки.
7 Вересня 2025 в 10:46
