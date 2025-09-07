Загибла і шестеро постраждалих – як минула доба на Харківщині

Про події минулої доби на Харківщині повідомили Нацполіція та начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У Куп’янську загинула 66-річна жінка, постраждали 25-річний чоловік і ще один чоловік та жінка, дані яких встановлюються.

У селі Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 58-річний чоловік через скерування ворожого дрону. Частково зруйновано приватне домогосподарство.

У селищі Приколотне Вільхуватської громади від удару FPV-дрона постраждав 53-річний чоловік.

У селі Осиново Куп’янської громади внаслідок артилерійського обстрілу поранений 84-річний чоловік. Зазнали уражень домоволодіння та автівка.

Через вибух безпілотника в Ізюмському районі загорілася суха рослинність, пошкодженні приватні будинки.