Live
  • Нд 07.09.2025
  • Харків  +20°С
  • USD 41.35
  • EUR 48.13

Загибла і шестеро постраждалих – як минула доба на Харківщині

Події 10:46   07.09.2025
Оксана Якушко
Загибла і шестеро постраждалих – як минула доба на Харківщині

Про події минулої доби на Харківщині повідомили Нацполіція та начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У Куп’янську загинула 66-річна жінка, постраждали 25-річний чоловік і ще один чоловік та жінка, дані яких встановлюються.

У селі Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 58-річний чоловік через скерування ворожого дрону. Частково зруйновано приватне домогосподарство.

У селищі Приколотне Вільхуватської громади від удару FPV-дрона постраждав 53-річний чоловік.

У селі Осиново Куп’янської громади внаслідок артилерійського обстрілу поранений 84-річний чоловік. Зазнали уражень домоволодіння та автівка.

Через вибух безпілотника в Ізюмському районі загорілася суха рослинність, пошкодженні приватні будинки.

Читайте також: Палає будівля Кабміну України, пошкоджений міст через Дніпро – наслідки атаки

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Загибла і шестеро постраждалих – як минула доба на Харківщині
Загибла і шестеро постраждалих – як минула доба на Харківщині
07.09.2025, 10:46
Поїзд з Харкова до Одеси змінив маршрут через удар по мосту через Дніпро
Поїзд з Харкова до Одеси змінив маршрут через удар по мосту через Дніпро
07.09.2025, 09:59
Палає будівля Кабміну України, пошкоджений міст через Дніпро – наслідки атаки
Палає будівля Кабміну України, пошкоджений міст через Дніпро – наслідки атаки
07.09.2025, 09:27
Новини Харкова — головне 7 вересня: де росіяни атакували
Новини Харкова — головне 7 вересня: де росіяни атакували
07.09.2025, 08:48
Де на фронті в Харківській області найгарячіше – Генштаб ЗСУ
Де на фронті в Харківській області найгарячіше – Генштаб ЗСУ
07.09.2025, 08:31
Сьогодні 7 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 вересня: яке свято та день в історії
07.09.2025, 06:00

Новини за темою:

18:36
Чоловік видурив газонокосарку у Харкові, йому світить 3 роки
13:38
Роковини Іловайської трагедії: у Харкові вшанували пам’ять загиблих героїв 📹
18:03
Групу квартирних злодіїв, що обкрадали майно у трьох районах Харкова, впіймали
20:56
За гроші обіцяв поновити демобілізованого на службі посадовець з Харківщини
17:37
Чоловік наїхав на велосипедиста та кинув його помирати на Харківщині

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Загибла і шестеро постраждалих – як минула доба на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2025 в 10:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про події минулої доби на Харківщині повідомили Нацполіція та начальник ХОВА Олег Синєгубов.".