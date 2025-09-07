Погибшая и шестеро пострадавших — как прошли сутки в Харьковской области
О событиях прошедших суток в Харьковской области сообщили Нацполиция и начальник ХОВА Олег Синегубов.
В Купянске погибла 66-летняя женщина, пострадали 25-летний мужчина и еще один мужчина и женщина, данные которых устанавливаются.
В селе Нечволодовка Кондрашевской громады пострадал 58-летний мужчина из-за направления вражеского дрона. Частично разрушено частное домохозяйство.
В поселке Приколотное Ольховатской громады от удара FPV-дрона пострадал 53-летний мужчина.
В селе Осиново Купянской громады в результате артиллерийских обстрелов ранен 84-летний мужчина. Потерпели поражение домовладение и автомобиль.
Из-за взрыва беспилотника в Изюмском районе загорелась сухая растительность, повреждены частные дома.
Читайте также: Горит здание Кабмина Украины, поврежден мост через Днепр – последствия атаки
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Нацполиция, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Погибшая и шестеро пострадавших — как прошли сутки в Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 сентября 2025 в 10:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О событиях прошедших суток в Харьковской области сообщили Нацполиция и начальник ХОВА Олег Синегубов.".