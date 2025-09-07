Погибшая и шестеро пострадавших — как прошли сутки в Харьковской области

О событиях прошедших суток в Харьковской области сообщили Нацполиция и начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Купянске погибла 66-летняя женщина, пострадали 25-летний мужчина и еще один мужчина и женщина, данные которых устанавливаются.

В селе Нечволодовка Кондрашевской громады пострадал 58-летний мужчина из-за направления вражеского дрона. Частично разрушено частное домохозяйство.

В поселке Приколотное Ольховатской громады от удара FPV-дрона пострадал 53-летний мужчина.

В селе Осиново Купянской громады в результате артиллерийских обстрелов ранен 84-летний мужчина. Потерпели поражение домовладение и автомобиль.

Из-за взрыва беспилотника в Изюмском районе загорелась сухая растительность, повреждены частные дома.