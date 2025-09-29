Комунальник збагатився на відкатах, ЗС РФ захопила школу – підсумки 29 вересня
МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 29 вересня.
«Критична точка» в евакуації з Куп’янська
У Куп’янську настала «критична точка» в евакуації, заявив начальник РВА Андрій Канашевич. Евакуація з міста ще можлива, але «це не значить, що можна далі сидіти й чекати». Раніше начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що Куп’янськ закрили на в’їзд для всіх, окрім військових.
Коваленко: росіяни контролюють «дуже важливий об’єкт»
Оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко заявив, що росіяни взяли під контроль важливий об’єкт у Куп’янську – школу №6. У цій будівлі ворог має змогу накопичувати сили. На думку Коваленка, наступні цілі росіян – дві міські лікарні та школа №1.
Сім компаній Харківщини позбулися російських власників від початку року
Сім компаній на Харківщині позбулися російських власників із початку року. Такі дані наводить сервіс «Опендатабот» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру. Загалом в Україні так зробила цього року 91 компанія. З початку вторгнення – 714,
В отриманні 200 тис. грн «відкатів» обвинувачують комунальника
В отриманні 200 тисяч гривень «відкатів» обвинувачують харківського комунальника. Справу вже експосадовця комунального підприємства передали до суду. Директор департаменту інформаційних технологій домовився з підприємцем, що обслуговував програмні комплекси, про відкат у розмірі до 20% з суми кожного контракту. Викрили «компаньйонів» під час передачі чергової партії грошей.
Центральний парк Харкова готують до морозів
Центральний парк Харкова готується до морозів. Почали санітарну обробку насаджень. Рослини захищають від шкідників і збудників грибкових хвороб. Також проводять живлення калієм і фосфором, аби підвищити морозостійкість дерев і кущів.
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Події, Харків; Теги: итоги дня, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Комунальник збагатився на відкатах, ЗС РФ захопила школу – підсумки 29 вересня»; з категорії Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2025 в 23:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 29 вересня. ".