Комунальщик обогатился на «откатах», ВС РФ захватила школу – итоги 29 сентября

Оксана Якушко
Комунальщик обогатился на «откатах», ВС РФ захватила школу – итоги 29 сентября

МГ «Объектив» напоминает главные новости 29 сентября. 

«Критическая точка» в эвакуации из Купянска

В Купянске наступила «критическая точка» в эвакуации, заявил начальник РВА Андрей Канашевич. Эвакуация из города еще возможна, но это не значит, что можно дальше сидеть и ждать. Ранее начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что Купянск был закрыт на въезд для всех, кроме военных.

Коваленко: россияне контролируют «очень важный объект»

Обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко заявил, что россияне взяли под контроль в Купянске – школу №6. В этом здании враг может накапливать силы. По мнению Коваленко, следующие цели россиян – две городские больницы и школа №6.

Семь компаний Харьковщины лишились российских владельцев с начала года

Семь компаний в Харьковской области лишились российских владельцев с начала года. Такие данные приводит сервис «Опендатабот» со ссылкой на данные Единого государственного реестра. Всего в Украине так поступила в этом году 91 компания. С начала вторжения – 714.

В получении 200 тыс. грн «откатов» обвиняют коммунальщика

В получении 200 тысяч гривен «откатов» обвиняют харьковского коммунальщика. Дело уже экс-чиновника коммунального предприятия передали в суд. Директор департамента информационных технологий договорился с предпринимателем, обслуживающим программные комплексы, об откате в размере до 20% от суммы каждого контракта. Разоблачили «компаньонов» при передаче очередной партии денег.

Центральный парк Харькова готовят к морозам

Центральный парк Харькова готовится к морозам. Начали санитарную обработку насаждений. Растения защищают от вредителей и возбудителей грибковых заболеваний. Также производят питание калием и фосфором, чтобы повысить морозостойкость деревьев и кустов.

