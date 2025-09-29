Комунальщик обогатился на «откатах», ВС РФ захватила школу – итоги 29 сентября
МГ «Объектив» напоминает главные новости 29 сентября.
«Критическая точка» в эвакуации из Купянска
В Купянске наступила «критическая точка» в эвакуации, заявил начальник РВА Андрей Канашевич. Эвакуация из города еще возможна, но это не значит, что можно дальше сидеть и ждать. Ранее начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что Купянск был закрыт на въезд для всех, кроме военных.
Коваленко: россияне контролируют «очень важный объект»
Обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко заявил, что россияне взяли под контроль в Купянске – школу №6. В этом здании враг может накапливать силы. По мнению Коваленко, следующие цели россиян – две городские больницы и школа №6.
Семь компаний Харьковщины лишились российских владельцев с начала года
Семь компаний в Харьковской области лишились российских владельцев с начала года. Такие данные приводит сервис «Опендатабот» со ссылкой на данные Единого государственного реестра. Всего в Украине так поступила в этом году 91 компания. С начала вторжения – 714.
В получении 200 тыс. грн «откатов» обвиняют коммунальщика
В получении 200 тысяч гривен «откатов» обвиняют харьковского коммунальщика. Дело уже экс-чиновника коммунального предприятия передали в суд. Директор департамента информационных технологий договорился с предпринимателем, обслуживающим программные комплексы, об откате в размере до 20% от суммы каждого контракта. Разоблачили «компаньонов» при передаче очередной партии денег.
Центральный парк Харькова готовят к морозам
Центральный парк Харькова готовится к морозам. Начали санитарную обработку насаждений. Растения защищают от вредителей и возбудителей грибковых заболеваний. Также производят питание калием и фосфором, чтобы повысить морозостойкость деревьев и кустов.
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Происшествия, Харьков; Теги: итоги дня, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Комунальщик обогатился на «откатах», ВС РФ захватила школу – итоги 29 сентября»; из категории Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 сентября 2025 в 23:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 29 сентября. ".