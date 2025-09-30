Два нальоти “шахедів” на Харків, засудили вбивцю – підсумки 30 вересня 📹

Російські БпЛА атакували Харків вдень і ввечері – пролунало понад десяток вибухів. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 30 вересня.

Вдень у Харкові лунали вибухи. Місто атакували російські БпЛА. Спочатку вдарила “молния”. Мер Ігор Терехов повідомив, що безпілотник влучив у землю в Київському районі. Слідом почався наліт “шахедів”. Після 16:00 харків’яни нарахували п’ять вибухів. Мер знову повідомляв, що дісталося Київському району. А після 18:00 пішла “друга хвиля” атаки. Цього разу всі шість ударних БпЛА прилетіли по Холодногірському району. У місті виникла потужна пожежа. Про постраждалих від усіх цих ударів не повідомляли.

Суд ухвалив вирок у справі про жорстоке вбивство головної балетмейстерки Харківського театру музкомедії Марії Холодної.

Жінка зникла в лютому минулого року. Її тіло частинами знайшли в лісопосадці та в льоху поблизу покинутої дачі свекрів. Слідство встановило: убив Марію її чоловік, з яким прожили разом багато років та виховували спільну дитину. Подружжя збиралося розлучатися, вирішило пожити окремо. Цього дня чоловік прийшов нібито забрати речі – із валізою на колесах. Син був у бабусі з дідусем. Як встановило слідство, чоловік на ґрунті ревнощів зарізав дружину, а її тіло частинами запакував у валізу та пакет і виніс, щоб сховати. Перед цим методично прибрав у квартирі, а потім ще деякий час возив із собою мобільний дружини та відповідав за неї на повідомлення, імітуючи, що Марія жива. Її мати одразу зрозуміла, що це пише не дочка. Тому й пішла до поліції. Під час суду обвинувачений у всьому зізнався. Його вирок максимальний для статті “навмисне вбивство” – 15 років за ґратами. В обласній прокуратурі пояснили: статтю “вбивство з особливою жорстокістю”, яка передбачає довічне ув’язнення, не застосували, тому що жінка загинула від проникного колотого поранення в груди. Усі подальші дії злочинця стосувалися мертвого тіла.

Що відбувається у Куп’янську? Ситуацію прокоментував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він заявив, що Сили оборони роблять все можливе, щоб максимально знищити ворога в місті. За оцінкою керівника області, цей напрямок росіяни обрали як пріоритетний. Але просувань у них немає. Деталі операції згодом повідомить Генштаб. Через посилення бойових дій відчутно зросли темпи евакуації із населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямків. За даними начальника ХОВА, за добу вивезли 153 особи – при тому, що раніше за добу евакуйовували по 20-30 осіб.

Українських воїнів, звільнених із полону, вдома обдурили шахраї. В організації схеми підозрюють двадцятирічного одесита.

А викрили та затримали його та спільника кіберфахівці управління СБУ в Харківській області. Подробиці повідомив речник відомства Владислав Абдула. Фігуранти телефонували військовим і представлялися співробітниками СБУ. Запевняли, що звільненим із полону призначили додаткову державну виплату. А для її отримання необхідно надати дані, що дозволяють увійти до онлайн-банкінгу. Отримавши необхідне, підозрювані переказували гроші на підконтрольні рахунки. Так привласнили близько 600 тисяч гривень. Двом чоловікам уже повідомили про підозру.

