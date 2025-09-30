Два налета «Шахедов» на Харьков, осудили убийцу балерины – итоги 30 сентября📹
Российские БпЛА атаковали Харьков днем и вечером – раздалось более десятка взрывов. МГ «Объектив» напоминает главные новости 30 сентября.
Продолжительная тревога и многочисленные взрывы в Харькове
Днем в Харькове гремели взрывы. Город атаковали российские БпЛА. Сначала ударила «Молния». Мэр Игорь Терехов сообщил, что беспилотник попал в землю в Киевском районе. Следом начался налет «Шахедов». После 16:00 харьковчане насчитали пять взрывов. Мэр вновь сообщал, что досталось Киевскому району. А после 18:00 пошла «вторая волна» атаки. В этот раз все шесть ударных БпЛА прилетели по Холодногорскому району. В городе возник мощный пожар. О пострадавших от всех этих ударов не сообщали.
15 лет за убийство жены: почему не пожизненное
Суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве главного балетмейстера Харьковского театра музкомедии Марии Холодной.
Женщина пропала в феврале прошлого года. Ее тело по частям нашли в лесопосадке и в погребе вблизи заброшенной дачи свекров. Следствие установило: убил Марию ее муж, с которым прожили вместе много лет и воспитывали общего ребенка. Супруги собирались разводиться, решили пожить отдельно. В этот день муж пришел якобы забрать вещи – с чемоданом на колесах. Сын был у бабушки с дедушкой. Как установило следствие, муж на почве ревности зарезал жену, а ее тело по частям упаковал в чемодан и пакет и вынес, чтобы спрятать. Перед этим методично убрал в квартире, а после еще некоторое время возил с собой мобильный жены и отвечал за нее на сообщения, имитируя, что Мария жива. Ее мать сразу поняла, что это пишет не дочь. Потому и пошла в полицию. Во время суда обвиняемый во всем признался. Его приговор максимальный для статьи «преднамеренное убийство» – 15 лет за решеткой. В областной прокуратуре объяснили: статью «убийство с особой жестокостью», предусматривающую пожизненное заключение, не применили, потому что женщина погибла от проникающего колотого ранения в грудь. Все дальнейшие действия преступника касались мертвого тела.
Купянск – в приоритете у врага, признал Синегубов
Что происходит в Купянске? Ситуацию прокомментировал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он заявил, что Силы обороны делают все возможное, чтобы максимально уничтожить врага в городе. По оценке руководителя области, это направление россияне избрали как приоритетное. Но продвижений у них нет. Детали операции со временем сообщит Генштаб. Из-за усиления боевых действий ощутимо возросли темпы эвакуации из населенных пунктов Купянского и Боровского направлений. По данным начальника ХОВА, за сутки вывезли 153 человека – при том, что раньше за сутки эвакуировали по 20-30 человек.
Харьковская СБУ поймала одесских мошенников
Украинских воинов, освобожденных из плена, дома обманули мошенники. В организации схемы подозревают двадцатилетнего одессита.
А разоблачили и задержали его и подельника киберспециалисты управления СБУ в Харьковской области. Подробности сообщил спикер ведомства Владислав Абдула. Фигуранты звонили по телефону военным и представлялись сотрудникам СБУ. Уверяли, что освобожденным из плена назначена дополнительная государственная выплата. А для ее получения необходимо предоставить данные, позволяющие войти в онлайн-банкинг. Получив необходимое, подозреваемые переводили деньги на подконтрольные счета. Так присвоили около шестисот тысяч гривен. Двоим мужчинам уже сообщили о подозрении.
Дата публикации материала: 30 сентября 2025 в 23:01
