РФ атакувала газвидобуток і вбила 13 тисяч свиней – підсумки 3 жовтня

Оригінально 22:58   03.10.2025
Оксана Якушко
Масове вбивство росіянами тварин, найсильніша атака окупантів на газову інфраструктуру з початку війни, “Хартія” врятувала козулю, скандал між письменником і режисером. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 3 жовтня. 

Велика кількість об’єктів пошкоджена, частина руйнувань – критична  

13 ракет і 46 БпЛА «Герань-2» вдарили по Харківщині за добу. Росіяни здійснили найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру країни від початку війни. Цілили по об’єктах у Харківській і Полтавській областях.

Росіяни вчинили вночі масове вбивство тварин

Цієї ж ночі росіяни здійснили на Харківщині масове вбивство – 10 дронів атакували аграрне підприємство в Нововодолазькій громаді. Це один із найбільших тваринницьких комплексів регіону. В пожежі загинули 13 тисяч свиней.

Відтоку людей з території Харківської області немає – ХОВА

Відтоку населення з території Харківської області перед зимою не фіксують, каже начальник ХОВА Олег Синєгубов. Зараз у Харкові проживає 1 мільйон 200 тисяч людей.

Хартійці врятували козулю, яка потрапила в капкан на росіян

Військові корпусу Нацгвардії «Хартія» на Харківщині врятували козулю. Тварина заплуталася в колючому дроті.

Не зовсім культурний скандал: Жадан “послав” Жолдака

Скандал стався за участі двох діячів культури, пов’язаних із Харковом. Письменник і військовий «Хартії» Сергій Жадан на церемонії «100 людей культури від НВ» «послав» режисера Андрія Жолдака, який на початку нульових був художнім керівником театру Шевченка в Харкові, а потім ставив спектаклі в РФ.

Автор: Оксана Якушко
