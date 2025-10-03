РФ атакувала газвидобуток і вбила 13 тисяч свиней – підсумки 3 жовтня

Масове вбивство росіянами тварин, найсильніша атака окупантів на газову інфраструктуру з початку війни, “Хартія” врятувала козулю, скандал між письменником і режисером. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 3 жовтня.

13 ракет і 46 БпЛА «Герань-2» вдарили по Харківщині за добу. Росіяни здійснили найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру країни від початку війни. Цілили по об’єктах у Харківській і Полтавській областях.

Цієї ж ночі росіяни здійснили на Харківщині масове вбивство – 10 дронів атакували аграрне підприємство в Нововодолазькій громаді. Це один із найбільших тваринницьких комплексів регіону. В пожежі загинули 13 тисяч свиней.

Відтоку населення з території Харківської області перед зимою не фіксують, каже начальник ХОВА Олег Синєгубов. Зараз у Харкові проживає 1 мільйон 200 тисяч людей.

Військові корпусу Нацгвардії «Хартія» на Харківщині врятували козулю. Тварина заплуталася в колючому дроті.

Скандал стався за участі двох діячів культури, пов’язаних із Харковом. Письменник і військовий «Хартії» Сергій Жадан на церемонії «100 людей культури від НВ» «послав» режисера Андрія Жолдака, який на початку нульових був художнім керівником театру Шевченка в Харкові, а потім ставив спектаклі в РФ.