РФ атаковала газдобычу и убила 13 тысяч свиней Харьковщины — итоги 3 октября

Оригинально 22:58   03.10.2025
Оксана Якушко
Массовое убийство россиянами животных, самая сильная атака оккупантов на газовую инфраструктуру с начала войны, «Хартия» спасла косулю, скандал между писателем и режиссером. МГ «Объектив» напоминает главные новости 3 октября. 

Большое количество объектов повреждено, часть разрушений — критическая  

13 ракет и 46 БпЛА «Герань-2» ударили по Харьковщине за сутки. Россияне совершили самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру страны с начала войны. Целили по объектам в Харьковской и Полтавской областях.

 

Россияне совершили ночью массовое убийство животных

Этой же ночью россияне совершили на Харьковщине массовое убийство — 10 дронов атаковали аграрное предприятие в Нововодолажской громаде. Это один из самых больших животноводческих комплексов региона. В пожаре погибли 13 тысяч свиней.

Оттока людей с территории Харьковской области нет — ХОВА

Отток населения с территории Харьковской области перед зимой не фиксируют, говорит начальник ХОВА Олег Синегубов. Сейчас в Харькове проживает 1 миллион 200 тысяч человек.

Хартийцы спасли косулю, попавшую в капкан для россиян

Военные корпуса Нацгвардии «Хартия» в Харьковской области спасли косулю. Животное запуталось в колючей проволоке.

Не совсем культурный скандал: Жадан «послал» Жолдака

Скандал произошел с участием двух деятелей культуры, связанных с Харьковом. Писатель и военный «Хартии» Сергей Жадан на церемонии «100 людей культуры от НВ» «послал» режиссера Андрея Жолдака, который в начале нулевых был художественным руководителем театра Шевченко в Харькове, а затем ставил спектакли в РФ.

Читайте также: Девушка, которая была заложницей в Газе у родного отца, вернулась в Харьков

Автор: Оксана Якушко
