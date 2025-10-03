РФ атаковала газдобычу и убила 13 тысяч свиней Харьковщины — итоги 3 октября
Массовое убийство россиянами животных, самая сильная атака оккупантов на газовую инфраструктуру с начала войны, «Хартия» спасла косулю, скандал между писателем и режиссером. МГ «Объектив» напоминает главные новости 3 октября.
Большое количество объектов повреждено, часть разрушений — критическая
13 ракет и 46 БпЛА «Герань-2» ударили по Харьковщине за сутки. Россияне совершили самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру страны с начала войны. Целили по объектам в Харьковской и Полтавской областях.
Россияне совершили ночью массовое убийство животных
Этой же ночью россияне совершили на Харьковщине массовое убийство — 10 дронов атаковали аграрное предприятие в Нововодолажской громаде. Это один из самых больших животноводческих комплексов региона. В пожаре погибли 13 тысяч свиней.
Оттока людей с территории Харьковской области нет — ХОВА
Отток населения с территории Харьковской области перед зимой не фиксируют, говорит начальник ХОВА Олег Синегубов. Сейчас в Харькове проживает 1 миллион 200 тысяч человек.
Хартийцы спасли косулю, попавшую в капкан для россиян
Военные корпуса Нацгвардии «Хартия» в Харьковской области спасли косулю. Животное запуталось в колючей проволоке.
Не совсем культурный скандал: Жадан «послал» Жолдака
Скандал произошел с участием двух деятелей культуры, связанных с Харьковом. Писатель и военный «Хартии» Сергей Жадан на церемонии «100 людей культуры от НВ» «послал» режиссера Андрея Жолдака, который в начале нулевых был художественным руководителем театра Шевченко в Харькове, а затем ставил спектакли в РФ.
