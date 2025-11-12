Новини Харкова – головне за 12 листопада: 35 боїв, пожежі, є поранені

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:51

РФ випускала по Харківщині КАБи, ракету та БпЛА – дані Синєгубова

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, росіяни атакували 11 населених пунктів Харківської області. Через обстріли поранені п’ятеро людей.

“У м. Дергачі постраждав70-річний чоловік; у с. Юр’ївка Великобурлуцької громади постраждала 70-річна жінка; у сел. Васищеве постраждали 50-річний і 18-річний чоловіки та 27-річна жінка. Також медики надали допомогу 36-річному чоловіку, який зазнав поранень у м. Куп’янськ 25 жовтня”, – розповів Синєгубов.

Серед озброєння, що летіло на Харківщину:

ракета “Іскандер-М”;

чотири КАБи;

23 БпЛА типу “Герань-2”;

два fpv-дрони;

два БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда та авто, а в Ізюмському районі окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру.

“У Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Козача Лопань), ферму (с. Мокра Рокитна), складські споруди (сел. Васищеве); у Лозівському районі пошкоджено підприємство (м. Лозова), електромережі (с. Самійлівка, с. Нове, с. Лиманівка)“, – додав начальник ХОВА.

08:13

На Харківщині за добу ЗСУ стримали 35 штурмів росіян

Протягом минулої доби росіяни наступали на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, пишуть у Генштабі ЗСУ у зведенні за 12 листопада.

Так на півночі області окупанти намагалися прорватися 17 разів біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів. На Куп’янському напрямку росіяни штурмували позиції СОУ 18 разів у районі Куп’янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Глушківки, Петропавлівки та Новоосинового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 44 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 44 керованих бомби. Крім цього, здійснив 4080 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3965 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.

07:31

В ISW проаналізували, що відбувається на двох напрямках Харківщини

Нещодавно росіяни заявили, що ЗС РФ захопили східну частину Куп’янська. Однак в Інституті вивчення війни (ISW) назвали цю інформацію непідтвердженою.

“Пов’язаний із Кремлем російський блогер стверджував, що повідомлення про просування російських військ у східному Куп’янську, на Садове та у напрямку Куп’янська-Вузлового (обидва на південь від Куп’янська) не підтверджені”, – зазначили аналітики.

Крім того, з’явилася інформація про те, що росіяни просунулися на Великобурлуцькому напрямку і тепер перебувають між Одрадним та Бологівкою. Раніше ця територія вважалася “сірою зоною”, яка не була під контролем ЗСУ чи росіян.

“ISW оцінює, що ця подія не змінила контроль над місцевістю чи переднім краєм зони бойових дій”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Також ворог стверджував, що окупанти просунулися у південній частині Вовчанська та біля Синельникового. Але ці дані виявилися фейковими.