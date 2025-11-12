Новости Харькова – главное за 12 ноября: что происходит на фронте
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:31
В ISW проанализировали, что происходит на двух направлениях Харьковщины
Недавно россияне заявили, что ВС РФ захватили восточную часть Купянска. Однако в Институте изучения (ISW) назвали эту информацию неподтвержденной.
«Связанный с Кремлем российский блогер утверждал, что сообщения о продвижении российских войск в восточном Купянске, на Садовое и в направлении Купянск-Узловой (оба к югу от Купянска) не подтверждены», – отметили аналитики.
Кроме того, появилась информация о том, что россияне продвинулись на Великобурлукском направлении и теперь находятся между Отрадным и Бологовкой. Ранее эта территория считалась «серой зоной», которая не была под контролем ВСУ или россиян.
«ISW оценивает, что это событие не изменило контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий», – отметили в Институте изучения войны.
Также враг утверждал, что оккупанты продвинулись в южной части Волчанска и около Синельниково. Но эти данные оказались фейковыми.
Новости по теме:
