Новости Харькова – главное за 12 ноября: что происходит на фронте

Украина 07:31   12.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 12 ноября: что происходит на фронте Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:31

В ISW проанализировали, что происходит на двух направлениях Харьковщины

Недавно россияне заявили, что ВС РФ захватили восточную часть Купянска. Однако в Институте изучения (ISW) назвали эту информацию неподтвержденной.

«Связанный с Кремлем российский блогер утверждал, что сообщения о продвижении российских войск в восточном Купянске, на Садовое и в направлении Купянск-Узловой (оба к югу от Купянска) не подтверждены», – отметили аналитики.

Кроме того, появилась информация о том, что россияне продвинулись на Великобурлукском направлении и теперь находятся между Отрадным и Бологовкой. Ранее эта территория считалась «серой зоной», которая не была под контролем ВСУ или россиян.

«ISW оценивает, что это событие не изменило контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий», – отметили в Институте изучения войны.

Также враг утверждал, что оккупанты продвинулись в южной части Волчанска и около Синельниково. Но эти данные оказались фейковыми.

Читайте также: Сегодня 12 ноября 2025: какой день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
