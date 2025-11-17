Новини Харкова – головне 17 листопада: поранені через удар по Балаклії

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:50

У ДСНС повідомили про поранених та загиблих через удари й пожежі на Харківщині

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, з дев’яти пожеж, що вирували в регіоні, сім почалися внаслідок російських обстрілів. Через “прильоти” пожежі почалися у Лозівському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

“Вночі у селищі Великий Бурлук Чугуївського району внаслідок атаки ворожих БпЛА на території приватного сектору горіли житлові будинки та господарчі споруди на площі 400 м кв. Загинув чоловік та ще один постраждав”, – передають рятувальники.

А в результаті ракетних ударів по Балаклії – троє загиблих та 13 поранених. Серед постраждалих – четверо дітей.

“Внаслідок ракетного удару у місті Балаклія Ізюмського району виникли 3 пожежі на загальній площі 60 м кв. Горіли квартира в багатоповерхівки, прибудова до житлового будинку та легкові автомобілі”, – уточнили у ДСНС.

07:37

Троє загиблих, є поранені діти – росіяни обстріляли Балаклію

За попередньою інформацією, росіяни били по Балаклії ракетами. Під ранок начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що Балаклія потрапила під ворожий удар. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки та авто. На місце виїхали екстрені служби.

Незабаром начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов уточнив, що відомо про трьох загиблих. Також є інформація про десяток поранених. Серед постраждалих – діти.

“Діти 2011, 2007 та 2010 року народження. Девʼять постраждалих госпіталізовані, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно. Усім надається необхідне лікування“, – написав Карабанов.

Зазначимо, що тривога пролунала в Ізюмському районі о 01:56. Після чого у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики з Курської області.