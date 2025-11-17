Новости Харькова – главное 17 ноября: десяток раненых из-за удара по Балаклее

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:50

В ГСЧС сообщили о раненых и погибших из-за ударов и пожаров на Харьковщине

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, из девяти пожаров, которые бушевали в регионе, семь начались в результате российских обстрелов.

Из-за «прилетов» пожары начались в Лозовской, Изюмском и Чугуевском районах области.

«Ночью в поселке Великий Бурлук Чугуевского района в результате атаки вражеских БпЛА на территории частного сектора горели жилые дома и хозяйственные постройки на площади 400 кв. Погиб человек и еще один – пострадал», – передают спасатели.

А в результате ракетных ударов по Балаклее – трое погибших и 13 раненых. Среди пострадавших – четверо детей.

«В результате ракетного удара в городе Балаклея Изюмского района возникли три пожара на общей площади 60 м кв. Горели квартира в многоэтажке, пристройка к жилому дому и легковые автомобили», – уточнили в ГСЧС.

07:37

Трое погибших, есть раненые дети – россияне обстреляли Балаклею

По предварительной информации, россияне били по Балаклее ракетами. Под утро начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что Балаклея попала под вражеский удар. В результате атаки повреждены многоквартирные дома и авто. На место выехали экстренные службы.

Вскоре начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов уточнил, что известно о троих погибших. Также есть информация о десятке раненых. Среди пострадавших – дети.

«Дети 2011, 2007 и 2010 года рождения. Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем предоставляется необходимое лечение», – написал Карабанов.

Отметим, что тревога прозвучала в Изюмском районе в 01:56. После чего в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики из Курской области