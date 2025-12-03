Вибух без тривоги, Сирський і Куп’янськ, квитки з Харкова – підсумки 3 грудня

Смертельна пожежа, вибух у гаражах, покращення тактичного становища ЗСУ у Куп’янську, безкоштовні квитки з Харкова – МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 3 грудня.

Вибух раптово пролунав у Харкові сьогодні вдень. Повітряної тривоги не було. Численні моніторингові канали також не попереджали про небезпеку. Згодом мер Ігор Терехов повідомив: у Шевченківському районі під завалами знайшли тіло загиблого, ще двоє постраждали. Згодом кількість загиблих зросла до двох людей. На початку він писав про ворожий удар, але згодом у коментарі МГ «Об’єктив» сказав: це був не «приліт». Вибух був побутовим – розірвалася автівка на території гаражного кооперативу. За даними Нацполіції Харківщини, на місці виникла пожежа. Пошкоджені навколишні багатоповерхівки. Причини вибуху встановлюють.

Головком ЗСУ Олександр Сирський відвідав Харківщину. У своїх соцмережах він повідомив, що працював в частинах пошуково-ударного угруповання та тактичної групи «Купʼянськ». Інформацію, яку заслухав генерал, він назвав обнадійливою. «Нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані», – написав Сирський. Він відзначив, що СОУ працюють над витісненням окупантів із плацдарму на півночі від Куп’янська.

Смертельна пожежа сталася в Харкові. Горіла квартира в чотириповерхівці на вулиці Миру. На місце вогнеборців викликали близько шостої ранку. Рятувальники виявили тіло загиблої в квартирі на другому поверсі. Це жінка 25 років. Пресслужба ДСНС повідомила, що з будівлі, що палає, врятували ще десятеро мешканців. Горіли домашні речі. Причину пожежі ще встановлюють.

Програма «3000 км Україною» запрацювала для Харківської області. Вчора її запустили в тестовому режимі – тільки для прифронтових регіонів. Пасажирам запропонували придбати залізничні квитки на визначені рейси до столиці та на захід країни. З Харкова поки що доступні поїзди в Ужгород та «Інтерсіті» на Київ. За даними Укрзалізниці, лише за першу годину продажів програму активували понад 30 тисяч українців. У топі продажів — рейси з Запоріжжя та Харкова. Перші поїзди, на які є безплатні квитки, вирушать у дорогу 5 грудня. Оформити такі проїзні можна в застосунку «Укрзалізниці». Усі подробиці – на сайті медіагрупи «Об’єктив».

