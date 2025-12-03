Взрыв без тревоги, Сырский под Купянском, билеты из Харькова – итоги 3 декабря
Смертельный пожар, взрыв в гаражах, улучшение тактического положения ВСУ в Купянске, бесплатные билеты из Харькова – МГ «Объектив» напоминает главные новости 3 декабря.
Взрыв в гаражах на Алексеевке унес жизни двух человек
Взрыв внезапно раздался в Харькове сегодня днем. Воздушной тревоги не было. Многие мониторинговые каналы также не предупреждали об опасности. Впоследствии мэр Игорь Терехов сообщил: в Шевченковском районе под завалами нашли тело одного погибшего, еще двое пострадали. Вскоре количество погибших возросло до 2 человек. Вначале Терехов писал о вражеском ударе, но впоследствии в комментарии МГ «Объектив» сказал: это был не прилет. Взрыв был бытовым – взорвался автомобиль на территории гаражного кооператива. По данным Нацполиции Харьковщины, на месте возник пожар. Повреждены окружающие многоэтажки. Причины взрыва устанавливают.
СОУ существенно улучшили тактическое положение в Купянске – Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский посетил Харьковщину. В своих соцсетях он сообщил, что работал в частях поисково-ударной группировки и тактической группы «Купянск». Услышанную информацию генерал назвал обнадеживающей. «Нашим подразделениям удалось существенно улучшить тактическое положение прямо в городе. Пути инфильтрации диверсионно-разведывательных групп противника блокированы», – написал Сырский. Он отметил, что СОУ работают над вытеснением оккупантов из плацдарма на севере от Купянска.
Смертельный пожар в Харькове: погибла 25-летняя женщина
Смертельный пожар произошел в Харькове. Горела квартира в четырехэтажке на улице Мира. На место пожарных вызвали около 6 утра. Спасатели обнаружили тело погибшей в квартире на втором этаже. Это женщина 25 лет. Пресс-служба ГСЧС сообщила, что из горящего здания спасли еще 10 жителей. Горели домашние вещи. Причину пожара еще устанавливают.
Для Харькова заработала программа «УЗ-3000» с бесплатными билетами на поезда
Программа «3000 км по Украине» заработала для Харьковской области. Вчера ее запустили в тестовом режиме только для прифронтовых регионов. Пассажирам предложили приобрести ж/д билеты на определенные рейсы в столицу и на запад страны. Из Харькова пока доступны поезда в Ужгород и «Интерсити» на Киев. По данным Укрзалізниці, только за первое время продаж программу активировали более 30 тысяч украинцев. В топе продаж — рейсы из Запорожья и Харькова. Первые поезда, на которые есть бесплатные билеты, отправятся в путь 5 декабря. Оформить такие проездные можно в приложении «Укрзалізниці».
