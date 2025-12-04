Харків лякають оточенням, ворог просунувся у Вовчанську – підсумки 4 грудня
Про атаку ворожого ІПСО на харків’ян, просування росіян у Вовчанську, ракетний удар напередодні, сутичку через ухилянта на «Барабашово» і неправильні показники у платіжках за світло – МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 4 грудня.
Про ворожу ІПСО, націлену на психіку харків’ян, заявив Терехов
Атаку на психіку переживають харків’яни. Про чергову російську ІПСО, що шириться, заявив у етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов. Він відзначив: брехню ворог просуває в деяких телеграм-каналах і розсилає повідомленнями на мобільні телефони. Найпоширеніші наративи – що буде наступ на місто, оточення, не буде комунальних послуг тощо. Найчастіше в таку інформацію вірять люди похилого віку, що значно впливає на загальний настрій мешканців Харкова, відзначив мер. Він закликав харків’ян не прислухатися до подібних заяв це фейки. Також Терехов повідомив, що попри всі зусилля ворожої пропаганди, жителів у Харкові менше не стає. Наразі населення оцінюють у мільйон триста тисяч осіб.
Окупанти просунулися у центрі Вовчанська – DeepState
Окупанти просунулися у Вовчанску. Відповідні зміни внесли на мапу бойових дій аналітики групи DeepState. Згідно з даними осінтерів, загарбники мали успіх у центрі Вовчанська, в тому числі на південному березі річки Вовча. А також – просунулись у районі села Тихе на сході від міста.
Ракетою по Харкову вдарила РФ напередодні ввечері
Гучний вибух пролунав у Харкові ввечері 3 грудня. У ГУ Нацполіції відзначили: ворог атакував ракетою Слобідський район міста. Обійшлося без потерпілих. У добовому зведенні ХОВА інформувала про один ракетний удар по регіону за добу – ворог використав «Іскандер-М».
«Вписалися» за ухилянта та отримали підозри
«Вписалися» за ухилянта – слідство встановило особи чотирьох харків’ян, які влаштували сутичку з поліціянтами на «Барабашово». Сам інцидент стався місяць тому, 3 листопада. Тоді копи на території ринку проводили перевірку документів. Вони встановили, що 44-річний чоловік перебуває в розшуку, адже ухиляється від мобілізації. За версією правоохоронців, чоловік відмовився добровільно проїхати до ТЦК, тому його затримали. Але доставити до центру комплектування так і не змогли. Адже спротив поліціянтам почала чинити група громадян. Сталася сутичка. І під час неї затриманий зміг утекти. Його прибічникам, що полізли в бійку з копами, тепер загрожує покарання – від штрафу до обмеження волі строком на 2 роки. Підозрюваних наразі чотири, але їхня кількість може збільшитися.
Як позбутися неправильних показників у платіжках за світло
Харків’янам пояснили, як позбутися неправильних показників у платіжках за світло. Комерційний директор АТ «Харківобленерго» Денис Кононець на брифінгу відзначив: якщо енергетики не мають реальних показників лічильника, то застосовують розрахункові дані. Щоб цифри в платіжці скоригували, потрібно передати реальні показники будь-яким зручним шляхом: через вайбер/телеграм-боти, особистий кабінет на сайті, кол-центр. Передавати дані потрібно щомісяця, навіть якщо споживання немає.
