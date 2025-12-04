Live

Харьков пугают окружением, враг продвинулся в Волчанске – итоги 4 декабря

Оксана Якушко
Об атаке вражеского ИПСО на харьковчан, продвижении россиян в Волчанске, ракетном ударе накануне, потасовке из-за уклониста на «Барабашово» и неправильных показателей в платежках за свет – МГ “Объектив” напоминает главные новости 4 декабря.

О вражеской ИПСО, нацеленной на психику харьковчан, заявил Терехов

Атаку на психику переживают харьковчане. Об распространяющемся очередном российском ИПСО заявил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов. Он отметил: ложь враг продвигает в некоторых телеграмм-каналах и рассылает сообщения на мобильные телефоны. Самые распространенные нарративы – что будет наступление на город, окружение, не будет коммунальных услуг и т.д. Чаще всего в такую ​​информацию верят пожилые люди, что значительно влияет на общее настроение жителей Харькова, отметил мэр. Он призвал харьковчан не прислушиваться к подобным заявлениям. Также Терехов сообщил, что, несмотря на все усилия вражеской пропаганды, жителей в Харькове меньше не становится. В настоящее время население оценивают в 1 миллион 300 тысяч человек.

Оккупанты продвинулись в центре Волчанска — DeepState

Оккупанты продвинулись в Волчанске. Соответствующие изменения внесли в карту боевых действий аналитики группы DeepState. Согласно данным осинтеров, захватчики имели успех в центре Волчанска, в том числе на южном берегу реки Волчьа. А также продвинулись в районе села Тихое к востоку от города.

Ракетой по Харькову ударила РФ накануне вечером – полиция

Громкий взрыв прогремел в Харькове вечером 3 декабря. В ГУ Нацполиции отметили: враг атаковал ракетой Слободской район города. Обошлось без пострадавших. В посуточном сведении ХОВА информировала об одном ракетном ударе по региону за сутки – враг использовал «Искандер-М».

«Вписались» за уклониста и получили подозрения

«Вписались» за уклониста — следствие установило личности четырех харьковчан, устроивших стычку с полицейскими на рынке «Барабашово». Сам инцидент произошел месяц назад 3 ноября. Тогда копы на территории рынка производили проверку документов. Они установили, что 44-летний мужчина находится в розыске, ведь уклоняется от мобилизации. По версии правоохранителей мужчина отказался добровольно проехать в ТЦК, поэтому его задержали. Но доставить в центр комплектования так и не смогли. Ведь сопротивление полицейским начала оказывать группа граждан. Произошла схватка. И во время нее задержанный смог скрыться. Теперь «группе поддержки», что полезли в драку с копами, грозит наказание – от штрафа до ограничения свободы сроком на 2 года. Подозреваемых пока четыре, но их количество может увеличиться.

Как избавиться от неправильных показателей в платежках за свет

Харьковчанам объяснили, как избавиться от неправильных показателей в платежках за свет. Коммерческий директор АО «Харьковоблэнерго» Денис Кононец на брифинге отметил: если энергетики не имеют реальных показателей счетчика, то применяют расчетные данные. Чтобы цифры в платежке скорректировались, нужно передать реальные показатели любым удобным путем: через вайбер/телеграмм-боты, личный кабинет на сайте, колл-центр. Передавать данные нужно каждый месяц, даже если потребления нет.

