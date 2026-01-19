Live

Як 20 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки

Суспільство 21:58   19.01.2026
Оксана Якушко
Як 20 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки Фото: АТ “Харківобленерго”

У вівторок, 20 січня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах із урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00–01:30; 05:00–12:00; 15:30-22:30
1.2 01:30-06:00; 07:00–12:00; 15:30-22:30
2.1 01:30-06:00; 07:00–12:00; 15:30-22:30
2.2 01:30-05:00; 06:00–12:00; 15:30-22:30
3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00
3.2 01:30–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00
4.1 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00
4.2 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00
5.1 00:00–01:30; 05:00–08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00
5.2 00:00–01:30; 05:00–08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00
6.1 00:00–01:30; 05:00–08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00
6.2 00:00–01:30; 05:00–08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00

Список адрес за чергами – тут.

Читайте також: Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові й області

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Як 20 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
Як 20 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
19.01.2026, 21:58
Харків атакували КАБи: загинула жінка, є постраждалі (доповнюється)
Харків атакували КАБи: загинула жінка, є постраждалі (доповнюється)
19.01.2026, 19:46
На півночі Харківщини наразі найгарячіше – Генштаб ЗСУ
На півночі Харківщини наразі найгарячіше – Генштаб ЗСУ
19.01.2026, 18:02
Три КАБи вдарили по Харкову: Терехов про наслідки, Синєгубов показав фото
Три КАБи вдарили по Харкову: Терехов про наслідки, Синєгубов показав фото
19.01.2026, 16:54
Автобус застряг через ожеледицю на Харківщині – допомогли поліціянти
Автобус застряг через ожеледицю на Харківщині – допомогли поліціянти
19.01.2026, 18:48
Трамваї й тролейбуси не ходять в деяких районах Харкова
Трамваї й тролейбуси не ходять в деяких районах Харкова
19.01.2026, 19:30

Новини за темою:

19.01.2026
В обленерго розповіли, коли сьогодні на Харківщині не буде світла
18.01.2026
Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині – графіки
15.01.2026
Як вимикатимуть світло 16 грудня у Харкові й області: графіки
15.01.2026
Треба бути готовими – харківські енергетики про аварійні відключення і морози
15.01.2026
У Харкові та області запровадили аварійні відключення світла


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як 20 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2026 в 21:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 20 січня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.".