Как 20 января будут отключать свет в Харькове и области: графики

Общество 21:58   19.01.2026
Оксана Якушко
Как 20 января будут отключать свет в Харькове и области: графики

Во вторник, 20 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00–01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
1.2 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30
2.1 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30
2.2 01:30-05:00; 06:00-12:00; 15:30-22:30
3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00
3.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00
4.1 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00
4.2 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00
5.1 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00
5.2 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00
6.1 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00
6.2 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00

Список адресов за очередями — здесь.

Читайте также: Аварийные отключения света начались в Харькове и области

