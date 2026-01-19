Как 20 января будут отключать свет в Харькове и области: графики

Во вторник, 20 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00–01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

1.2 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30

2.1 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30

2.2 01:30-05:00; 06:00-12:00; 15:30-22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00

3.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00

4.1 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00

4.2 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00

5.1 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00

5.2 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00

6.1 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00

6.2 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00

Список адресов за очередями — здесь.

