Як 23 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки

У п’ятницю, 23 січня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

5.1 03:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00

5.2 00:00-06:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00

6.1 00:00-06:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30

6.2 00:00-03:00; 06:00-10:00; 13:30-20:30

Список адрес за чергами – тут.