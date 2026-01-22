Live

Як 23 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки

Суспільство 21:55   22.01.2026
Оксана Якушко
Як 23 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки Фото: АТ “Харківобленерго”

У п’ятницю, 23 січня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

 

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

5.1 03:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00

5.2 00:00-06:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00

6.1 00:00-06:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30

6.2 00:00-03:00; 06:00-10:00; 13:30-20:30

Список адрес за чергами – тут.

Читайте також: Що з’явиться на місці вигорілих бору та лісосмуги у Харкові: подробиці

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Загинули волонтери; 11 черг відключень на Харківщині – підсумки 22 січня
Загинули волонтери; 11 черг відключень на Харківщині – підсумки 22 січня
22.01.2026, 23:00
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
Росіяни вдарили дроном по машині «швидкій» на Харківщині
Росіяни вдарили дроном по машині «швидкій» на Харківщині
22.01.2026, 19:05
Сніг, туман і ожеледиця. Прогноз погоди на 23 січня у Харкові й області
Сніг, туман і ожеледиця. Прогноз погоди на 23 січня у Харкові й області
22.01.2026, 19:54
Глави переміщених через війну громад збиралися в Харкові: що обговорювали
Глави переміщених через війну громад збиралися в Харкові: що обговорювали
22.01.2026, 20:20
Несли два прапори: яким був День соборності України в Харкові (фото)
Несли два прапори: яким був День соборності України в Харкові (фото)
22.01.2026, 20:56

Новини за темою:

22.01.2026
Скільки людей без світла на Харківщині? Обленерго про ситуацію в регіоні
21.01.2026
Як 22 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
19.01.2026
Як 20 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
19.01.2026
В обленерго розповіли, коли сьогодні на Харківщині не буде світла
18.01.2026
Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині – графіки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як 23 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2026 в 21:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 23 січня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.".