Как 23 января будут отключать свет в Харькове и области: графики

Общество 21:55   22.01.2026
Оксана Якушко
Как 23 января будут отключать свет в Харькове и области: графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В пятницу, 23 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00
1.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00
2.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00
2.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00
3.1 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
3.2 03:00-06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
4.1 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
4.2 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
5.1 03:00–10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00
5.2 00:00–06:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00
6.1 00:00–06:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30
6.2 00:00–03:00; 06:00-10:00; 13:30-20:30

Список адресов за очередями — здесь.

