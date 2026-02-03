На Харківщині знову буде небезпечно: попередження синоптиків на 4 лютого
Небезпечна погода зберігатиметься у Харкові та області і завтра, 4 лютого.
«Протягом доби по місту та області зберігатиметься ожеледь. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.
Нагадаємо, міністр енергетики України Денис Шмигаль уранці 3 лютого заявив, що цієї ночі під ударами було вісім регіонів. Ворог бив по ТЕЦ і ТЕС, які опалюють житлові будинки в Києві, Харкові та Дніпрі. «Сотні тисяч сімей, у тому числі діти, цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура надворі −25 °C», – зазначив Шмигаль. У Харкові змушені зливати систему опалення у 820 будинках, повідомив уночі мер Ігор Терехов.
Читайте також: Синєгубов: людям, які залишилися без опалення, планують не вимикати світло
