Live

На Харківщині знову буде небезпечно: попередження синоптиків на 4 лютого

Суспільство 12:36   03.02.2026
Вікторія Яковенко
На Харківщині знову буде небезпечно: попередження синоптиків на 4 лютого

Небезпечна погода зберігатиметься у Харкові та області і завтра, 4 лютого.

«Протягом доби по місту та області зберігатиметься ожеледь. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.

Нагадаємо, міністр енергетики України Денис Шмигаль уранці 3 лютого заявив, що цієї ночі під ударами було вісім регіонів. Ворог бив по ТЕЦ і ТЕС, які опалюють житлові будинки в Києві, Харкові та Дніпрі. «Сотні тисяч сімей, у тому числі діти, цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура надворі −25 °C», – зазначив Шмигаль. У Харкові змушені зливати систему опалення у 820 будинках, повідомив уночі мер Ігор Терехов.

Читайте також: Синєгубов: людям, які залишилися без опалення, планують не вимикати світло

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
04.02.2026, 00:49
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
04.02.2026, 00:54
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
03.02.2026, 23:00
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
03.02.2026, 13:24
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
03.02.2026, 22:00
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
03.02.2026, 21:47

Новини за темою:

04.02.2026
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
03.02.2026
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
03.02.2026
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
03.02.2026
Удар БпЛА по будинку в Харкові: триває пошуково-рятувальна операція 📹
03.02.2026
«Шахед» влучив у будинок на Салтівці: вирує пожежа, постраждалі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Харківщині знову буде небезпечно: попередження синоптиків на 4 лютого», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2026 в 12:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Небезпечна погода зберігатиметься у Харкові та області і завтра, 4 лютого.".