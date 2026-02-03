На Харьковщине снова будет опасно: предупреждение синоптиков на 4 февраля

Опасная погода сохранится в Харькове и области и завтра, 4 февраля.

«В течение суток по городу и области будет сохраняться гололедица. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый», — сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.

Напомним, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль утром 3 февраля заявил, что этой ночью под ударами находились восемь регионов. Враг бил по ТЭЦ и ТЭС, которые отапливают жилые дома в Киеве, Харькове и Днепре. «Сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставлены без тепла в самые суровые зимние морозы, когда температура на воздухе –25 °C», — отметил Шмыгаль. В Харькове вынуждены сливать систему отопления в 820 домах, сообщил ночью мэр Игорь Терехов.