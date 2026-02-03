На Харьковщине снова будет опасно: предупреждение синоптиков на 4 февраля
Опасная погода сохранится в Харькове и области и завтра, 4 февраля.
«В течение суток по городу и области будет сохраняться гололедица. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый», — сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.
Напомним, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль утром 3 февраля заявил, что этой ночью под ударами находились восемь регионов. Враг бил по ТЭЦ и ТЭС, которые отапливают жилые дома в Киеве, Харькове и Днепре. «Сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставлены без тепла в самые суровые зимние морозы, когда температура на воздухе –25 °C», — отметил Шмыгаль. В Харькове вынуждены сливать систему отопления в 820 домах, сообщил ночью мэр Игорь Терехов.
Читайте также: Синегубов: людям, которые остались без отопления, планируют не выключать свет
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, новости Харькова, опасная погода, синоптики;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Харьковщине снова будет опасно: предупреждение синоптиков на 4 февраля», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 февраля 2026 в 12:36;