Новини Харкова — головне 19 лютого: бої в регіоні, обстріли

08:46

Синєгубов: через обстріли РФ пошкоджений будинок культури та електромережі

Протягом минулої доби росіяни обстріляли сім населених пунктів Харківщини, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів, зазначив начальник ХОВА, постраждалих немає

За добу по регіону вдарило наступне озброєння, повідомив Синєгубов:

чотири КАБи;

п’ять БпЛА типу “Герань-2”;

два fpv-дрони.

Через “прильоти” у Богодухівському районі пошкоджений будинок культури, в Ізюмському – електромережі.

“У Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Дворічний Кут); у Лозівському районі пошкоджено базу відпочинку (с. Булацелівка)“, – додав Синєгубов.

08:14

Шість разів атакували росіяни на Харківщині – дані Генштабу

Про те, де точилися бої на Харківщині протягом минулої доби, повідомив Генштаб ЗСУ вранці 19 лютого.

На півночі Харківської області росіяни атакували чотири рази в районі Вільчі, Фиголівки, Зеленого та Зарубинки. На Куп’янському напрямку зафіксували два бої біля Курилівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 88 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4524 дрони-камікадзе та здійснив 2769 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 127 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

07:20

Балістика та БпЛА атакували Харківщину цієї ночі

У Харкові вночі тривогу оголошували двічі. Перший раз – о 00:19. Українські захисники уточнили: виникла загроза балістики.

Відбій пролунав о 01:07. Приблизно за годину, о 02:16, тривогу відновили. На цей раз на регіон полетіли авіабомби.

Незабаром додалася і загроза застосування БпЛА. Відбій дали рівно за годину, о 03:16. До ранку інформації про нові загрози не було. О 05:00 українські захисники попередили про безпілотники над Харківщиною. Прямих погроз для обласного центру не було.