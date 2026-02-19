Live

Новости Харькова — главное 19 февраля: бои в регионе, обстрелы

Общество 08:46   19.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 19 февраля: бои в регионе, обстрелы

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:46

Синегубов: из-за обстрелов РФ поврежден дом культуры, предприятие, электросети

В течение минувших суток россияне обстреляли семь населенных пунктов Харьковщины, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов, отметил начальник ХОВА, пострадавших нет

За сутки по региону ударило следующее вооружение, сообщил Синегубов:

  • четыре КАБа;
  • пять БпЛА типа «Герань-2»;
  • два  fpv-дрона.
  • Из-за «прилетов» в Богодуховском районе поврежден дом культуры, в Изюмском – электросети.

«В Харьковском районе повреждено гражданское предприятие (с. Двуречный Кут); в Лозовском районе повреждена база отдыха (с. Булацеловка)», – добавил Синегубов.

08:14

Шесть раз атаковали россияне на Харьковщине – данные Генштаба

О том, где шли бои на Харьковщине в течение минувших суток, сообщил Генштаб ВСУ утром 19 февраля.

На севере Харьковской области россияне атаковали четыре раза в районе Вильчи, Фиголовки, Зеленого и Зарубинки. На Купянском направлении зафиксировали два боя около Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 237 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 88 авиационных ударов, сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4524 дрона-камикадзе и осуществил 2769 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 127 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

07:20

Баллистика и БпЛА атаковали Харьковщину этой ночью

В Харькове ночью тревогу объявляли дважды. Первый раз – в 00:19. Украинские защитники уточнили: возникла угроза баллистики. 

Отбой прозвучал в 01:07. Примерно через час, в 02:16 тревогу возобновили. На этот раз на регион полетели авиабомбы. 

Вскоре добавилась и угроза применения БпЛА. Отбой дали ровно через час, в 03:16. До утра информации о новых угрозах не было. В 05:00 украинские защитники предупредили о беспилотниках над Харьковщиной. Прямых угроз для областного центра не было.

Читайте также: Сегодня 19 февраля 2026: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
18.02.2026, 18:22
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
17.02.2026, 10:34
Новости Харькова — главное 19 февраля: бои в регионе, обстрелы
Новости Харькова — главное 19 февраля: бои в регионе, обстрелы
19.02.2026, 08:46
Сегодня 19 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 февраля 2026: какой праздник и день в истории
19.02.2026, 06:00
Снег с дождем и гололед. Прогноз погоды на 19 февраля в Харькове и области
Снег с дождем и гололед. Прогноз погоды на 19 февраля в Харькове и области
18.02.2026, 21:30
Синегубов: из-за обстрелов РФ поврежден дом культуры, предприятия, электросети
Синегубов: из-за обстрелов РФ поврежден дом культуры, предприятия, электросети
19.02.2026, 08:40

Новости по теме:

17.02.2026
Новости Харькова — главное 17 февраля: что с ценами, состояние дорог, «прилет»
04.12.2025
Новости Харькова – главное 4 декабря: фейки РФ, враг продвинулся в Волчанске
01.12.2025
Новости Харькова – главное за 1 декабря: ДТП с троллейбусом, продвижение РФ
27.10.2025
Новости Харькова – главное 27 октября: обстрелы за неделю, Терехов про FPV
25.10.2025
Новости Харькова – главное 25 октября: «прилет» в городе, успехи ВСУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 19 февраля: бои в регионе, обстрелы», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2026 в 08:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".