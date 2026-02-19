Новости Харькова — главное 19 февраля: бои в регионе, обстрелы
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:46
Синегубов: из-за обстрелов РФ поврежден дом культуры, предприятие, электросети
В течение минувших суток россияне обстреляли семь населенных пунктов Харьковщины, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов, отметил начальник ХОВА, пострадавших нет
За сутки по региону ударило следующее вооружение, сообщил Синегубов:
- четыре КАБа;
- пять БпЛА типа «Герань-2»;
- два fpv-дрона.
- Из-за «прилетов» в Богодуховском районе поврежден дом культуры, в Изюмском – электросети.
«В Харьковском районе повреждено гражданское предприятие (с. Двуречный Кут); в Лозовском районе повреждена база отдыха (с. Булацеловка)», – добавил Синегубов.
08:14
Шесть раз атаковали россияне на Харьковщине – данные Генштаба
О том, где шли бои на Харьковщине в течение минувших суток, сообщил Генштаб ВСУ утром 19 февраля.
На севере Харьковской области россияне атаковали четыре раза в районе Вильчи, Фиголовки, Зеленого и Зарубинки. На Купянском направлении зафиксировали два боя около Куриловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 237 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 88 авиационных ударов, сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4524 дрона-камикадзе и осуществил 2769 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 127 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
07:20
Баллистика и БпЛА атаковали Харьковщину этой ночью
В Харькове ночью тревогу объявляли дважды. Первый раз – в 00:19. Украинские защитники уточнили: возникла угроза баллистики.
Отбой прозвучал в 01:07. Примерно через час, в 02:16 тревогу возобновили. На этот раз на регион полетели авиабомбы.
Вскоре добавилась и угроза применения БпЛА. Отбой дали ровно через час, в 03:16. До утра информации о новых угрозах не было. В 05:00 украинские защитники предупредили о беспилотниках над Харьковщиной. Прямых угроз для областного центра не было.
Читайте также: Сегодня 19 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: главніе новости, новости, Харьков, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 19 февраля: бои в регионе, обстрелы», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 февраля 2026 в 08:46;