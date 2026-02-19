Новости Харькова — главное 19 февраля: бои в регионе, обстрелы

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:46

Синегубов: из-за обстрелов РФ поврежден дом культуры, предприятие, электросети

В течение минувших суток россияне обстреляли семь населенных пунктов Харьковщины, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов, отметил начальник ХОВА, пострадавших нет

За сутки по региону ударило следующее вооружение, сообщил Синегубов:

четыре КАБа;

пять БпЛА типа «Герань-2»;

два fpv-дрона.

Из-за «прилетов» в Богодуховском районе поврежден дом культуры, в Изюмском – электросети.

«В Харьковском районе повреждено гражданское предприятие (с. Двуречный Кут); в Лозовском районе повреждена база отдыха (с. Булацеловка)», – добавил Синегубов.

08:14

Шесть раз атаковали россияне на Харьковщине – данные Генштаба

О том, где шли бои на Харьковщине в течение минувших суток, сообщил Генштаб ВСУ утром 19 февраля.

На севере Харьковской области россияне атаковали четыре раза в районе Вильчи, Фиголовки, Зеленого и Зарубинки. На Купянском направлении зафиксировали два боя около Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 237 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 88 авиационных ударов, сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4524 дрона-камикадзе и осуществил 2769 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 127 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

07:20

Баллистика и БпЛА атаковали Харьковщину этой ночью

В Харькове ночью тревогу объявляли дважды. Первый раз – в 00:19. Украинские защитники уточнили: возникла угроза баллистики.

Отбой прозвучал в 01:07. Примерно через час, в 02:16 тревогу возобновили. На этот раз на регион полетели авиабомбы.

Вскоре добавилась и угроза применения БпЛА. Отбой дали ровно через час, в 03:16. До утра информации о новых угрозах не было. В 05:00 украинские защитники предупредили о беспилотниках над Харьковщиной. Прямых угроз для областного центра не было.