Антидронові сітки на Салтівці та ракета у водоймі – підсумки 4 березня

МГ “Об’єктив” нагадує головні події 4 березня.

<br />

Антидронові сітки можуть з’явитися в Харкові. Наразі йдеться про захист північних районів. А саме – в’їзду в місто з Циркунівського напрямку, тобто в бік Північної Салтівки. Ймовірність появи захисних конструкцій у цій місцевості підтвердив журналістам сьогодні на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він відзначив, що рішення пріоритетність визначатимуть військові. Зараз найважчі напрямки в регіоні в плані дронової небезпеки – це Лозівський, Ізюмський і Куп’янський. Проте ситуацію на півночі Харкова Синєгубов також назвав викликом, над яким наразі працюють.

Попередження президента України Володимира Зеленського, що ворог готує атаки на водопостачання, прокоментували у ХОВА. Олег Синєгубов зауважив: удари по таких об’єктах на Харківщині тривають протягом усієї зими. Ворог цілить як по водопостачанню безпосередньо, так і по об’єктах енергетики, які забезпечують перекачку води. В ОВА не розкривають деталей заходів, які реалізують у регіоні, щоб населення було з водою. Синєгубов лише відзначив: “Люди можуть відкрити крани та побачити, чи є там вода чи ні. Якщо є, напевно, якісь заходи є”.

З водойми в Харкові підняли залишки снаряду російської РСЗВ. Роботи в Основ’янському районі сьогодні проводили водолази-сапери ДСНС. Пресслужба відомства відзначила: про небезпечний предмет у воді повідомили місцеві жителі. Як виявили спеціалісти, ця частина снаряду була безпечною. Її витягнули на поверхню з дотриманням умов безпеки та прибрали геть.

Ще один безпечний простір для школярів створять у Харкові. Мерія повідомила про будівництво, яке запланували в Основ’янському районі. Необхідні документи затвердили на засіданні виконкому міської ради. Планують, що навчальне укриття зможе вмістити до 640 осіб. Його площа становитиме близько 4000 квадратних метрів.

Дані для порівняння надала МГ «Об’єктив» завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова. За її словами, середня температура повітря в лютому в місті була 5,6 градуса морозу – майже на 2 градуси нижче за норму. Опадів випало значно більше, ніж зазвичай – майже 78 мм. Тобто 236% місячної норми. Такої кількості опадів не було з 1977 року. А от настільки холодним лютий був зовсім нещодавно – торік

МГ “Об’єктив” повідомляла також 4 березня: