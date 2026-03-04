Антидронові сітки на Салтівці та ракета у водоймі – підсумки 4 березня
МГ “Об’єктив” нагадує головні події 4 березня.
Антидронові сітки можуть з’явитися у північних районах Харкова
Антидронові сітки можуть з’явитися в Харкові. Наразі йдеться про захист північних районів. А саме – в’їзду в місто з Циркунівського напрямку, тобто в бік Північної Салтівки. Ймовірність появи захисних конструкцій у цій місцевості підтвердив журналістам сьогодні на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він відзначив, що рішення пріоритетність визначатимуть військові. Зараз найважчі напрямки в регіоні в плані дронової небезпеки – це Лозівський, Ізюмський і Куп’янський. Проте ситуацію на півночі Харкова Синєгубов також назвав викликом, над яким наразі працюють.
Чи в небезпеці водопостачання на Харківщині
Попередження президента України Володимира Зеленського, що ворог готує атаки на водопостачання, прокоментували у ХОВА. Олег Синєгубов зауважив: удари по таких об’єктах на Харківщині тривають протягом усієї зими. Ворог цілить як по водопостачанню безпосередньо, так і по об’єктах енергетики, які забезпечують перекачку води. В ОВА не розкривають деталей заходів, які реалізують у регіоні, щоб населення було з водою. Синєгубов лише відзначив: “Люди можуть відкрити крани та побачити, чи є там вода чи ні. Якщо є, напевно, якісь заходи є”.
Залишки снаряду РСЗВ підняли з водойми в Харкові
З водойми в Харкові підняли залишки снаряду російської РСЗВ. Роботи в Основ’янському районі сьогодні проводили водолази-сапери ДСНС. Пресслужба відомства відзначила: про небезпечний предмет у воді повідомили місцеві жителі. Як виявили спеціалісти, ця частина снаряду була безпечною. Її витягнули на поверхню з дотриманням умов безпеки та прибрали геть.
Укриття для школярів будуватимуть в Основ’янському районі
Ще один безпечний простір для школярів створять у Харкові. Мерія повідомила про будівництво, яке запланували в Основ’янському районі. Необхідні документи затвердили на засіданні виконкому міської ради. Планують, що навчальне укриття зможе вмістити до 640 осіб. Його площа становитиме близько 4000 квадратних метрів.
Справді лютий: синоптики підбили підсумки останнього місяця зими
Дані для порівняння надала МГ «Об’єктив» завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова. За її словами, середня температура повітря в лютому в місті була 5,6 градуса морозу – майже на 2 градуси нижче за норму. Опадів випало значно більше, ніж зазвичай – майже 78 мм. Тобто 236% місячної норми. Такої кількості опадів не було з 1977 року. А от настільки холодним лютий був зовсім нещодавно – торік
