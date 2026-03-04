Антидроновые сетки на Салтовке и ракета в водоеме – итоги 4 марта

МГ «Объектив» напоминает главные события 4 марта.

<br />

Антидроновые сетки могут появиться в Харькове. Речь идет о защите северных районов. А именно – въезда в город из Циркуновского направления, то есть в сторону Северной Салтовки. Вероятность появления защитных конструкций в этой местности подтвердил сегодня журналистам на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов. Он отметил, что решение о приоритетности будут определять военные. Сейчас самые трудные направления в регионе в плане дроновой опасности – Лозовский, Изюмский и Купянский. Однако ситуацию на севере Харькова Синегубов также назвал вызовом, над которым сейчас работают.

Предупреждение президента Украины Владимира Зеленского, что враг готовит атаки на водоснабжение, прокомментировали в ХОВА. Олег Синегубов отметил: удары по таким объектам в Харьковской области продолжаются в течение всей зимы. Враг целит как по водоснабжению напрямую, так и по объектам энергетики, обеспечивающим перекачку воды. В ОВА не раскрывают деталей мер, реализуемых в регионе, чтобы население было с водой. Синегубов лишь отметил: «Люди могут открыть краны и увидеть, есть ли там вода или нет. Если есть наверняка какие-то меры есть».

Из водоема в Харькове подняли остатки снаряда российской РСЗО. В Основянском районе сегодня работали водолазы-саперы ГСЧС. Пресс-служба ведомства отметила: об опасном предмете в воде сообщили местные жители. Как установили специалисты, эта часть снаряда была безопасной. Ее вытащили на поверхность с соблюдением условий безопасности и убрали.

Еще одно безопасное пространство для школьников создадут в Харькове. Мэрия сообщила о запланированном в Основянском районе строительстве. Необходимые документы утверждили на заседании исполкома горсовета. Планируют, что учебное укрытие сможет вместить до 640 человек. Его площадь составит около 4000 квадратных метров.

Данные для сравнения предоставила МГ «Объектив» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра гидрометеорологии Инна Кондаурова. По ее словам, средняя температура воздуха в феврале в городе была 5,6 градуса мороза – почти на 2 градуса ниже нормы. Осадков выпало гораздо больше, чем обычно – почти 78 мм. То есть 236% месячной нормы. Такого количества осадков не было с 1977 года. А вот столь холодным февраль был совсем недавно – в прошлом году.

