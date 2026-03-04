Антидроновые сетки на Салтовке и ракета в водоеме – итоги 4 марта
МГ «Объектив» напоминает главные события 4 марта.
Антидроновые сетки могут появиться в северных районах Харькова
Антидроновые сетки могут появиться в Харькове. Речь идет о защите северных районов. А именно – въезда в город из Циркуновского направления, то есть в сторону Северной Салтовки. Вероятность появления защитных конструкций в этой местности подтвердил сегодня журналистам на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов. Он отметил, что решение о приоритетности будут определять военные. Сейчас самые трудные направления в регионе в плане дроновой опасности – Лозовский, Изюмский и Купянский. Однако ситуацию на севере Харькова Синегубов также назвал вызовом, над которым сейчас работают.
В опасности ли водоснабжение Харьковской области
Предупреждение президента Украины Владимира Зеленского, что враг готовит атаки на водоснабжение, прокомментировали в ХОВА. Олег Синегубов отметил: удары по таким объектам в Харьковской области продолжаются в течение всей зимы. Враг целит как по водоснабжению напрямую, так и по объектам энергетики, обеспечивающим перекачку воды. В ОВА не раскрывают деталей мер, реализуемых в регионе, чтобы население было с водой. Синегубов лишь отметил: «Люди могут открыть краны и увидеть, есть ли там вода или нет. Если есть наверняка какие-то меры есть».
Остатки снаряда РСЗО подняли из водоема в Харькове
Из водоема в Харькове подняли остатки снаряда российской РСЗО. В Основянском районе сегодня работали водолазы-саперы ГСЧС. Пресс-служба ведомства отметила: об опасном предмете в воде сообщили местные жители. Как установили специалисты, эта часть снаряда была безопасной. Ее вытащили на поверхность с соблюдением условий безопасности и убрали.
Укрытия для школьников будут строить в Основянском районе
Еще одно безопасное пространство для школьников создадут в Харькове. Мэрия сообщила о запланированном в Основянском районе строительстве. Необходимые документы утверждили на заседании исполкома горсовета. Планируют, что учебное укрытие сможет вместить до 640 человек. Его площадь составит около 4000 квадратных метров.
Действительно лютый: синоптики подвели итоги последнего месяца зимы
Данные для сравнения предоставила МГ «Объектив» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра гидрометеорологии Инна Кондаурова. По ее словам, средняя температура воздуха в феврале в городе была 5,6 градуса мороза – почти на 2 градуса ниже нормы. Осадков выпало гораздо больше, чем обычно – почти 78 мм. То есть 236% месячной нормы. Такого количества осадков не было с 1977 года. А вот столь холодным февраль был совсем недавно – в прошлом году.
МГ «Объектив» сообщала также 4 марта:
