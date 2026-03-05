Постраждали тварини у Харкові; ліси Ізюмщини відновлять – підсумки 5 березня

МГ “Об’єктив” нагадує головні події 5 березня.

Один із «прильотів» уночі пошкодив притулок міського Центру поводження з тваринами. Коти та собаки вижили, відзначили у фейсбуці установи. Проте огляд ветеринарів показав: є постраждалі. У деяких котів сколи на зубах, гематоми на яснах і рани на мордочках. Комунальники відзначили: вибух також спровокував сильний стрес у тварин. Адже багато з них – евакуйовані з прифронтових зон. У них і так травмована психіка. Також є низка руйнацій у вольєрах для собак, складських приміщеннях тощо. За даними мера Ігоря Терехова уночі Харків атакували два «шахеди»: один вибухнув в Основ’янському районі, інший упав в Індустріальному.

Понад сто російських розрахунків БпЛА працюють по Куп’янську. Про це заявив український журналіст і воїн корпусу НГУ «Хартія» Юрій Бутусов. Саме через значну насиченість дронами неба над містом Сили оборони витрачають багато часу на його остаточну зачистку. Водночас окупанти ціною надвеликих втрат намагаються «підкидати» всередину райцентру хоча б якісь поповнення. Одному-двом загарбникам інколи вдається під прикриттям туману пробратися через Оскіл. При цьому Бутусов наголошує: у ворога залишилося в місті лише два опорних пункти.

Трав’янське та Муромське водосховища повернули державі. Харківська обласна прокуратура повідомила про остаточний вирок Верховного суду у справі, що тягнулася роками. Судилися з підприємством, яке експлуатувало водойми та незаконно виловило з них 200 тонн риби. При цьому прокурори заявили: розведення риби в цих водосховищах було неприпустимим. Адже вони призначені для резервного постачання води до Харкова. Оскарженню судове рішення не підлягає.

Ізюмські ліси на Харківщині почнуть відновлювати. Про такі плани на весну повідомив Слобожанський лісовий офіс. Лісничі розраховують засадити молодими деревцями 25 га в масивах Ізюмського надлісництва. Роботи проведуть на ділянках, які вже обстежили сапери. Загалом на Харківщині хочуть висадити понад 150 гектарів лісів. Вони будуть мішаними: в основному з дуба та сосни, але додадуть також ясені, клени, берези, липи тощо.

Дивіться вгору! Що можна побачити в небі над Харківщиною в березні, анонсував музей астрономії університету Каразіна. Уже 8 березня на заході рекомендують шукати Венеру поруч із Сатурном. 17 та 18 тим, хто встає удосвіта, вдасться побачити Місяць, Меркурій і Марс. Наступної ночі з неба зникне Місяць, а 20 березня повернеться разом із Венерою. Настане весняне рівнодення – нарешті день ставатиме довшим за ніч.

