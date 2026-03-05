Пострадали животные в Харькове; леса Изюмщины возродят – итоги 5 марта
МГ «Объектив» напоминает главные события 5 марта.
Из-за «прилета» пострадали животные в приюте в Харькове
Один из прилетов ночью повредил приют городского Центра обращения с животными. Кошки и собаки выжили, отметили в заведении. Однако осмотр ветеринаров показал: есть пострадавшие. У некоторых кошек сколы на зубах, гематомы на деснах и раны на мордашках. Коммунальщики отметили: взрыв также спровоцировал сильный стресс у животных. Ведь многие из них – эвакуированы из прифронтовых зон. У них и без того травмированная психика. Также есть ряд разрушений в вольерах для собак, складских помещениях и т.д. По данным мэра Игоря Терехова, ночью Харьков атаковали два «шахеда»: один взорвался в Основянском районе, другой упал в Индустриальном.
По Купянску работают более 100 расчетов БпЛА РФ
Более ста российских расчетов БпЛА работают по Купянску. Об этом заявил украинский журналист и воин корпуса НГУ «Хартия» Юрий Бутусов. Именно из-за значительной насыщенности дронами неба над городом Силы обороны тратят много времени на его окончательную зачистку. В то же время оккупанты ценой сверхбольших потерь пытаются «подбрасывать» внутрь райцентра хотя бы какие-нибудь пополнения. Одному-двум захватчикам иногда удается под прикрытием тумана пробраться через Оскол. При этом Бутусов отмечает: у врага осталось в городе всего два опорных пункта.
Два водохранилища под Харьковом вернули государству
Травянское и Муромское водохранилища вернули государству. Харьковская областная прокуратура сообщила об окончательном приговоре Верховного суда по делу, которое длилось годами. Судились с предприятием, которое эксплуатировало водоемы и незаконно выловило из них 200 тонн рыбы. При этом прокуроры заявили: разведение рыбы в этих водохранилищах было недопустимым. Ведь они предназначены для резервной поставки воды в Харьков. Обжалованию судебное решение не подлежит.
25 га уничтоженных РФ Изюмских лесов засадят деревьями этой весной
Изюмские леса в Харьковской области начнут восстанавливать. О таких планах на весну сообщил Слободской лесной офис. Лесничие рассчитывают засадить молодыми деревцами 25 га в массивах Изюмского надлесничества. Работы проведут на участках, которые уже обследовали саперы. Всего в Харьковской области хотят высадить более 150 гектаров лесов. Они будут смешанными: в основном из дуба и сосны, но добавят также ясени, клены, березы, липы и т.д.
Что посмотреть в небе в марте, сообщил Музей астрономии
Смотрите вверх! Что посмотреть в небе над Харьковщиной в марте, анонсировал музей астрономии университета Каразина. Уже 8 марта на западе рекомендуют искать Венеру рядом с Сатурном. 17 и 18 встающим на рассвете удастся увидеть Луну, Меркурий и Марс. На следующую ночь с неба исчезнет Луна, а 20 марта вернется вместе с Венерой. Наступит весеннее равноденствие – наконец день будет становиться дольше ночи.
МГ «Объектив» также сообщала 2 марта:
Новости по теме:
- Категории: Общество, Оригинально, Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пострадали животные в Харькове; леса Изюмщины возродят – итоги 5 марта», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 марта 2026 в 23:00;