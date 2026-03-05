Live

Пострадали животные в Харькове; леса Изюмщины возродят – итоги 5 марта

Общество 23:00   05.03.2026
Оксана Якушко
Пострадали животные в Харькове; леса Изюмщины возродят – итоги 5 марта

МГ «Объектив» напоминает главные события 5 марта.

Из-за «прилета» пострадали животные в приюте в Харькове

Один из прилетов ночью повредил приют городского Центра обращения с животными. Кошки и собаки выжили, отметили в заведении. Однако осмотр ветеринаров показал: есть пострадавшие. У некоторых кошек сколы на зубах, гематомы на деснах и раны на мордашках. Коммунальщики отметили: взрыв также спровоцировал сильный стресс у животных. Ведь многие из них – эвакуированы из прифронтовых зон. У них и без того травмированная психика. Также есть ряд разрушений в вольерах для собак, складских помещениях и т.д. По данным мэра Игоря Терехова, ночью Харьков атаковали два «шахеда»: один взорвался в Основянском районе, другой упал в Индустриальном.

По Купянску работают более 100 расчетов БпЛА РФ

Более ста российских расчетов БпЛА работают по Купянску. Об этом заявил украинский журналист и воин корпуса НГУ «Хартия» Юрий Бутусов. Именно из-за значительной насыщенности дронами неба над городом Силы обороны тратят много времени на его окончательную зачистку. В то же время оккупанты ценой сверхбольших потерь пытаются «подбрасывать» внутрь райцентра хотя бы какие-нибудь пополнения. Одному-двум захватчикам иногда удается под прикрытием тумана пробраться через Оскол. При этом Бутусов отмечает: у врага осталось в городе всего два опорных пункта.

Два водохранилища под Харьковом вернули государству

Травянское и Муромское водохранилища вернули государству. Харьковская областная прокуратура сообщила об окончательном приговоре Верховного суда по делу, которое длилось годами. Судились с предприятием, которое эксплуатировало водоемы и незаконно выловило из них 200 тонн рыбы. При этом прокуроры заявили: разведение рыбы в этих водохранилищах было недопустимым. Ведь они предназначены для резервной поставки воды в Харьков. Обжалованию судебное решение не подлежит.

25 га уничтоженных РФ Изюмских лесов засадят деревьями этой весной

Изюмские леса в Харьковской области начнут восстанавливать. О таких планах на весну сообщил Слободской лесной офис. Лесничие рассчитывают засадить молодыми деревцами 25 га в массивах Изюмского надлесничества. Работы проведут на участках, которые уже обследовали саперы. Всего в Харьковской области хотят высадить более 150 гектаров лесов. Они будут смешанными: в основном из дуба и сосны, но добавят также ясени, клены, березы, липы и т.д.

Что посмотреть в небе в марте, сообщил Музей астрономии

Смотрите вверх! Что посмотреть в небе над Харьковщиной в марте, анонсировал музей астрономии университета Каразина. Уже 8 марта на западе рекомендуют искать Венеру рядом с Сатурном. 17 и 18 встающим на рассвете удастся увидеть Луну, Меркурий и Марс. На следующую ночь с неба исчезнет Луна, а 20 марта вернется вместе с Венерой. Наступит весеннее равноденствие – наконец день будет становиться дольше ночи.

МГ «Объектив» также сообщала 2 марта:

  1. 18 — с Харьковщины. 200 украинцев вернулись из плена 5 марта (фото)
  2. США просит о помощи от «шахедов» Украину – Зеленский. Что дальше?
  3. Беременная на Харьковщине зарезала мужчину: что решил суд
Автор: Оксана Якушко
