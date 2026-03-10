«Відкати» на відновленні та нічні «прильоти» в Харкові – підсумки 10 березня

«Відкат» на відновленні Харкова – про гучне викриття заявили Нацполіція та обласна прокуратура. «Шахеди» атакували Холодногірський та Індустріальний райони. 25 людей покусали скажені тварини за два місяці на Харківщині. Ліси посилено патрулюють. Лауреаткою Шевченківської премії стала Оксана Дмітрієва. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 10 березня.

Фігурантка – заступниця директора одного з департаментів мерії. У відділі комунікації ГУНП повідомили: 46-річна посадовиця вимагала від представника підрядної організації 10% від суми укладених із ним договорів. Йшлося про поточні та капітальні ремонти трьох багатоквартирних будинків у Харкові, уточнили в прокуратурі. Договори уклали минулого року. Коли роботи завершилися, а підряднику перерахували майже 3,7 млн грн, підозрювана наполягала, щоб він передав їй «відкат». Відповідно – близько 370 тисяч. Пресслужба прокуратури наголосила: чиновниця «чітко дала зрозуміти підряднику: якщо він не заплатить, надалі участь фірми в укладанні договорів повністю заблокують». Фігурантка намагалася убезпечитися: відмовилась отримувати гроші в робочому кабінеті. Їх передавали через пункт обміну валют. У такий спосіб підрядник переправив їй 300 тис. грн. Залишок жінка мала отримати пізніше, але ще до того до неї прийшли правоохоронці. Якщо провину чиновниці доведуть, їй загрожує від п’яти до десяти років в’язниці.

«Шахеди» атакували Холодногірський та Індустріальний райони Харкова

Два «шахеди» в ніч проти 10 березня атакували Холодногірський район Харкова. Влучання були поблизу житлових будинків і по приватному сектору. Внаслідок першого удару гострий стрес пережила жінка 58 років. Другим ударом росіяни поранили чоловіка, а у жінки та 17-річної дівчини був стрес, зазначили в облпрокуратурі. Директор департаменту з надзвичайних ситуацій мерії Богдан Гладких уточнив: другий удар був неподалік першого, але з різницею в часі. Тож на той момент рятувальники та комунальні служби вже працювали на місці. Серед них минулося без постраждалих. Ще один приліт був у Харкові ввечері 9 березня. В Індустріальному районі «шахед» впав поряд із багатоповерхівкою. Постраждали шестеро людей: четверо чоловіків поранені, у жінки та 16-річної дівчини – стрес.

І це тільки ті випадки, де сказ у нападників вдалося підтвердити. Для порівняння: за весь минулий рік на Харківщині у тварин підтвердили 65 випадків сказу. За два місяці до медиків по допомогу після нападів звернулося понад пів сотні жителів регіону. Половині з них призначили антирабічне лікування. Статистику навів обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Слобожанський лісовий офіс заявив, що вже настає пожежонебезпечний період. Адже початок березня теплий, а сніг тане швидко. Тим, хто йде в ліс, нагадують: розводити багаття, курити та випалювати траву заборонено.

Вищу державну відзнаку у сфері культури та мистецтва Дмітрієва отримала в номінації «театральне мистецтво», повідомила пресслужба ХОВА. Відзначили харківську режисерку за низку театральних постановок. Зокрема – вистав «Вертеп» і «Жираф Монс» у Харкові, «Буря» у Львівському драмтеатрі та «Медея» в театрі Франка в Івано-Франківську.

