«Откаты» на восстановлении и ночные «прилеты» в Харькове — итоги 10 марта

«Откат» на восстановлении Харькова — о громком разоблачении заявили Нацполиция и облпрокуратура. «Шахеды» атаковали Холодногорский и Индустриальный районы. 25 человек покусали бешеные животные за два месяца на Харьковщине. Леса усиленно патрулируют. Лауреатом Шевченковской премии стала Оксана Дмитриева. МГ «Объектив» напоминает главные новости 10 марта.

Фигурантка — замдиректора одного из департаментов мэрии. В отделе коммуникации ГУНП сообщили: 46-летняя чиновница требовала от представителя подрядной организации 10% от суммы заключенных с ним договоров. Речь шла о текущих и капитальных ремонтах трех многоквартирных домов в Харькове, уточнили в прокуратуре. Договоры заключили в прошлом году. Когда работы завершились, а подрядчику перечислили почти 3,7 млн грн, подозреваемая настаивала, чтобы он передал ей «откат». Соответственно — около 370 тысяч. Пресс-служба прокуратуры подчеркнула: чиновница «четко дала понять подрядчику: если он не заплатит, в дальнейшем участие фирмы в заключении договоров полностью заблокируют». Фигурантка пыталась обезопасить себя: отказалась получать деньги в рабочем кабинете. Их передавали через пункт обмена валют. Таким образом подрядчик переправил ей 300 тыс. грн. Остаток женщина должна была получить позже, но еще до этого к ней пришли правоохранители. Если вину чиновницы докажут, ей грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

<br />

«Шахеды» атаковали Холодногорский и Индустриальный районы Харькова

Два «Шахеда» в ночь на 10 марта атаковали Холодногорский район Харькова. Попадания были вблизи жилых домов и по частному сектору. В результате первого удара острый стресс пережила женщина 58 лет. Вторым ударом россияне ранили мужчину, а у женщины и 17-летней девушки был стресс, отметили в облпрокуратуре. Директор департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Богдан Гладких уточнил: второй удар был недалеко от первого, но с разницей во времени. Поэтому на тот момент спасатели и коммунальные службы уже работали на месте. Среди них обошлось без пострадавших. Еще один «прилет» был в Харькове вечером 9 марта. В Индустриальном районе «Шахед» упал рядом с многоэтажкой. Пострадали шесть человек: четверо мужчин ранены, у женщины и 16-летней девушки – стресс.

И это только те случаи, где бешенство у нападавших удалось подтвердить. Для сравнения: за весь прошлый год в Харьковской области у животных подтвердили 65 случаев бешенства. За два месяца к медикам за помощью после нападений обратилось более полусотни жителей региона. Половине из них назначили антирабическое лечение. Статистику привел областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Слобожанский лесной офис заявил, что уже наступает пожароопасный период. Ведь начало марта теплое, а снег тает быстро. Тем, кто идет в лес, напоминают: разводить костры, курить и выжигать траву запрещено.

Высшую государственную награду в сфере культуры и искусства Дмитриева получила в номинации «театральное искусство», сообщила пресс-служба ХОВА. Режиссёра отметили за ряд театральных постановок. В частности — спектакли «Вертеп» и «Жираф Монс» в Харькове, «Буря» во Львовском драмтеатре и «Медея» в театре Франко в Ивано-Франковске.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Возвращаются ли люди в Харьков с наступлением весны, рассказал мэр

Более долговечные латки на дорогах Харьковщины обещают в Службе восстановления

В Харькове – «прилет» БпЛА в частном секторе: как ГСЧС тушила пожары (видео)