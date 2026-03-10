«Откаты» на восстановлении и ночные «прилеты» в Харькове — итоги 10 марта
«Откат» на восстановлении Харькова — о громком разоблачении заявили Нацполиция и облпрокуратура. «Шахеды» атаковали Холодногорский и Индустриальный районы. 25 человек покусали бешеные животные за два месяца на Харьковщине. Леса усиленно патрулируют. Лауреатом Шевченковской премии стала Оксана Дмитриева. МГ «Объектив» напоминает главные новости 10 марта.
«Откат» на восстановлении Харькова — о громком разоблачении заявили Нацполиция и облпрокуратура
Фигурантка — замдиректора одного из департаментов мэрии. В отделе коммуникации ГУНП сообщили: 46-летняя чиновница требовала от представителя подрядной организации 10% от суммы заключенных с ним договоров. Речь шла о текущих и капитальных ремонтах трех многоквартирных домов в Харькове, уточнили в прокуратуре. Договоры заключили в прошлом году. Когда работы завершились, а подрядчику перечислили почти 3,7 млн грн, подозреваемая настаивала, чтобы он передал ей «откат». Соответственно — около 370 тысяч. Пресс-служба прокуратуры подчеркнула: чиновница «четко дала понять подрядчику: если он не заплатит, в дальнейшем участие фирмы в заключении договоров полностью заблокируют». Фигурантка пыталась обезопасить себя: отказалась получать деньги в рабочем кабинете. Их передавали через пункт обмена валют. Таким образом подрядчик переправил ей 300 тыс. грн. Остаток женщина должна была получить позже, но еще до этого к ней пришли правоохранители. Если вину чиновницы докажут, ей грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.
«Шахеды» атаковали Холодногорский и Индустриальный районы Харькова
Два «Шахеда» в ночь на 10 марта атаковали Холодногорский район Харькова. Попадания были вблизи жилых домов и по частному сектору. В результате первого удара острый стресс пережила женщина 58 лет. Вторым ударом россияне ранили мужчину, а у женщины и 17-летней девушки был стресс, отметили в облпрокуратуре. Директор департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Богдан Гладких уточнил: второй удар был недалеко от первого, но с разницей во времени. Поэтому на тот момент спасатели и коммунальные службы уже работали на месте. Среди них обошлось без пострадавших. Еще один «прилет» был в Харькове вечером 9 марта. В Индустриальном районе «Шахед» упал рядом с многоэтажкой. Пострадали шесть человек: четверо мужчин ранены, у женщины и 16-летней девушки – стресс.
25 человек на Харьковщине покусали бешеные животные за два месяца этого года
И это только те случаи, где бешенство у нападавших удалось подтвердить. Для сравнения: за весь прошлый год в Харьковской области у животных подтвердили 65 случаев бешенства. За два месяца к медикам за помощью после нападений обратилось более полусотни жителей региона. Половине из них назначили антирабическое лечение. Статистику привел областной центр контроля и профилактики заболеваний.
В лесах Харьковщины усилили патрулирование
Слобожанский лесной офис заявил, что уже наступает пожароопасный период. Ведь начало марта теплое, а снег тает быстро. Тем, кто идет в лес, напоминают: разводить костры, курить и выжигать траву запрещено.
Главный режиссер Харьковского театра кукол Оксана Дмитриева стала лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко
Высшую государственную награду в сфере культуры и искусства Дмитриева получила в номинации «театральное искусство», сообщила пресс-служба ХОВА. Режиссёра отметили за ряд театральных постановок. В частности — спектакли «Вертеп» и «Жираф Монс» в Харькове, «Буря» во Львовском драмтеатре и «Медея» в театре Франко в Ивано-Франковске.
Возвращаются ли люди в Харьков с наступлением весны, рассказал мэр
Более долговечные латки на дорогах Харьковщины обещают в Службе восстановления
В Харькове – «прилет» БпЛА в частном секторе: как ГСЧС тушила пожары (видео)
