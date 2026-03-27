Справа про смертельну ДТП біля Коротича: свідок розповів, як усе було

У Харківському районному суді 27 березня відбулося засідання у справі про аварію біля селища Коротич у травні 2025 року, коли під бетонною зупинкою, яку зніс легковий автомобіль, загинула жінка. У суді допитали свідка – співробітника поліції, а також двох експертів.

Про це МГ “Об’єктив” розповів представник батьків та чоловіка загиблої Максим Журавльов.

За його словами, засідання пройшло плідно. Був допитаний свідок — працівник поліції, який, за словами адвоката, зазначив, що жодних пішоходів чи інших перешкод на дорозі не було.

“Тобто версія сторони захисту, яку вони придумали, що начебто хтось перебігав дорогу, коли їхав Гайдаш, повністю спростована. Я хочу нагадати, що в перших первинних показах Гайдаш взагалі не згадував цього пішохода. Потім ця версія просто була придумана”, — говорить Журавльов.

Він поінформував, що суд також допитав двох експертів.

“Вони підтвердили позицію сторони обвинувачення, що якби водій дотримувався правил дорожнього руху, цієї ДТП не відбулося би, і що швидкість була перевищена”, – зазначив Журавльов.

Дата наступного засідання поки невідома. Суддя визначиться з нею пізніше.

“Залишився тільки допит обвинуваченого та вже перехід до судових дебатів і безпосередньо ухвалення вироку”, — додав Журавльов.

Нагадаємо, вдень 12 травня 2025 року на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу селища Коротич Харківського району автомобіль Zeekr влетів у зупинку громадського транспорту. Під залізобетонними конструкціями загинула 40-річна мешканка Коротича Інна Мацала. Обвинувачений – підприємець із Люботина Сергій Гайдаш. 19 серпня у Харківському районному суді мало відбутися підготовче засідання, але Гайдаш з’явився після офіційного закриття суду. Підготовче засідання суд провів 1 вересня, а 22 жовтня Гайдашу зачитали обвинувальний акт. Також були подані цивільні позови – про компенсацію моральної шкоди батькам та вдівцю загиблої на загальну суму 6 мільйонів гривень, по 2 мільйони кожному. 28 січня суд вивчив експертизи, які в тому числі підтверджують, що автівка їхала зі швидкістю 154 км/год, а 7 березня – дослідив відеозаписи ДТП .