Дело о смертельном ДТП возле Коротича: свидетель рассказал, как всё было

В Харьковском районном суде 27 марта состоялось заседание по делу об аварии возле поселка Коротич в мае 2025 года, когда под бетонной остановкой, которую снес легковой автомобиль, погибла женщина. В суде допросили свидетеля — сотрудника полиции, а также двух экспертов.

Об этом МГ «Объектив» рассказал представитель родителей и мужа погибшей Максим Журавлев.

По его словам, заседание прошло плодотворно. Был допрошен свидетель — сотрудник полиции, который, по словам адвоката, сообщил, что никаких пешеходов или других препятствий на дороге не было.

«То есть версия стороны защиты, которую они придумали, что якобы кто-то перебегал дорогу, когда ехал Гайдаш, полностью опровергнута. В первичных показаниях Гайдаш вообще не упоминал этого пешехода. Потом эта версия просто была придумана», — говорит Журавлев.

Он сообщил, что суд также допросил двух экспертов.

«Они подтвердили позицию стороны обвинения, что если бы водитель соблюдал правила дорожного движения, этого ДТП не произошло бы, и что скорость была превышена», — отметил Журавлев.

Дата следующего заседания пока неизвестна. Судья определится с ней позже.

«Остался только допрос обвиняемого и уже переход к судебным дебатам и непосредственно вынесение приговора», — добавил Журавлев.

Напомним, днем 12 мая 2025 года на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи поселка Коротич Харьковского района автомобиль Zeekr влетел в остановку общественного транспорта. Под железобетонными конструкциями погибла 40-летняя жительница Коротича Инна Мацала. Обвиняемый — предприниматель из Люботина Сергей Гайдаш. 19 августа в Харьковском районном суде должно было состояться подготовительное заседание, но Гайдаш явился уже после официального закрытия суда. Подготовительное заседание суд провел 1 сентября, а 22 октября Гайдашу зачитали обвинительный акт. Также были поданы гражданские иски – о компенсации морального вреда родителям и вдовцу погибшей на общую сумму 6 миллионов гривен, по 2 миллиона каждому. 28 января суд изучил экспертизы, в том числе подтверждающие, что авто ехало со скоростью 154 км/ч, а 7 марта — исследовал видеозаписи ДТП.