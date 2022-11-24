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Відключення світла в Україні тимчасові. Російська темрява – вічна – Арахамія

Політика 13:37   24.11.2022
Давид Арахамія
нардеп
Відключення світла в Україні тимчасові. Російська темрява – вічна – Арахамія

Відключення світла в Україні – тимчасові. Російська темрява – вічна. І жодні гроші, запаси газу, танки і ракети не допомогли їм стати іншими. Такими як ми. За це вони нас і ненавидять.

Автор: Давид Арахамія, нардеп

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  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 13:37;

    • Кореспондент Давид Арахамія, нардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відключення світла в Україні – тимчасові. Російська темрява – вічна. І жодні гроші, запаси газу, танки і ракети не допомогли…".