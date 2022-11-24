Відключення світла в Україні тимчасові. Російська темрява – вічна – Арахамія
Відключення світла в Україні – тимчасові. Російська темрява – вічна. І жодні гроші, запаси газу, танки і ракети не допомогли їм стати іншими. Такими як ми. За це вони нас і ненавидять.
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Ви читали новину: «Відключення світла в Україні тимчасові. Російська темрява – вічна – Арахамія»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 13:37;
Кореспондент Давид Арахамія, нардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відключення світла в Україні – тимчасові. Російська темрява – вічна. І жодні гроші, запаси газу, танки і ракети не допомогли…".