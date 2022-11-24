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Отключения света в Украине – временные. Российская тьма – вечная — Арахамия

Политика 13:37   24.11.2022
Давид Арахамия
нардеп
Отключения света в Украине – временные. Российская тьма – вечная — Арахамия

Отключения света в Украине – временные. Российская тьма – вечная. И никакие деньги, запасы газа, танки и ракеты не помогли им стать другими. Такими, как мы. За это они нас и ненавидят.

Автор: Давид Арахамия, нардеп

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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 13:37;

    • Корреспондент Давид Арахамия, нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отключения света в Украине – временные. Российская тьма – вечная. И никакие деньги, запасы газа, танки и ракеты не помогли им…".