Отключения света в Украине – временные. Российская тьма – вечная — Арахамия
Отключения света в Украине – временные. Российская тьма – вечная. И никакие деньги, запасы газа, танки и ракеты не помогли им стать другими. Такими, как мы. За это они нас и ненавидят.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 13:37;
Корреспондент Давид Арахамия, нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отключения света в Украине – временные. Российская тьма – вечная. И никакие деньги, запасы газа, танки и ракеты не помогли им…".