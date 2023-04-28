Зеленський заявив, що ракетними атаками РФ наближає себе до провалу
Російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни та людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 11:55;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни…".