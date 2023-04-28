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Зеленский заявил, что ракетными атаками РФ приближает себя к провалу

Мир 11:55   28.04.2023
Владимир Зеленский
Президент Украины
Зеленский заявил, что ракетными атаками РФ приближает себя к провалу Фото: пресс-служба ОП

Российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины

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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 11:55;

    • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны…".