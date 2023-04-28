Зеленский заявил, что ракетными атаками РФ приближает себя к провалу
Фото: пресс-служба ОП
Российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 11:55;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны…".