Live
  • Вівторок 30.05.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.18
    • 🟢

Атака БпЛА в Москві була по місцях, де живе “Иліта” – Береза

Події 11:25   30.05.2023
Борислав Береза
екснардеп
Атака БпЛА в Москві була по місцях, де живе “Иліта” – Береза

У Росії ППО є лише біля важливих об’єктів. Важливими об’єктами вважаються тушки Путіна, Медведєва, Лаврова, Патрушева, а також інших кремл@ядей та їхніх дітей. Усі інші мають рятувати себе самостійно. Атака була за місцем житла Иліти та публічних осіб. Отже, вже найближчими годинами ми побачимо, як вся ця кремлівська та навколокремлівська шушваль вивозитиме свої родини. Ні, не з Москви, а з Росії.

Автор: Борислав Береза, екснардеп
Популярно
На Харківщині під час гасіння пожежі постраждав рятувальник – Попова
На Харківщині під час гасіння пожежі постраждав рятувальник – Попова
30.05.2023
Удар РФ по Ківшарівці: Попова розповіла, які поранення отримали мешканці
Удар РФ по Ківшарівці: Попова розповіла, які поранення отримали мешканці
30.05.2023
На Харківщині заарештували бухгалтера окупантів
На Харківщині заарештували бухгалтера окупантів
30.05.2023
Ворог почав атакувати ще один населений пункт Харківщини – Генштаб (карта)
Ворог почав атакувати ще один населений пункт Харківщини – Генштаб (карта)
30.05.2023
На Харківщині проводять розмінування, буде чутно вибухи
На Харківщині проводять розмінування, буде чутно вибухи
30.05.2023
На Донбасі загинув захисник України із Харківської області
На Донбасі загинув захисник України із Харківської області
30.05.2023

Новини за темою:

11:15
Природна та закономірна відповідь – Невзоров про атаку БпЛА на Москву
10:23
Нічна атака “Шахедів”: у Києві загибла та 13 поранених (фото)
08:43
Вночі над Україною збили 29 із 31 запущеного РФ “Шахеда”: подробиці від ЗСУ
07:42
Нічна атака “Шахедів”: у Києві “приліт” у багатоповерхівку, є жертви (фото)
07:23
Нічний ракетний удар, атака “Шахедами” та обстріли Харківщини (оновлено)

  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Атака БпЛА в Москві була по місцях, де живе “Иліта” – Береза»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 11:25;

    • Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Росії ППО є лише біля важливих об’єктів. Важливими об’єктами вважаються тушки Путіна, Медведєва, Лаврова, Патрушева, а також інших кремл@ядей…".