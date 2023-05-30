Атака БпЛА в Москві була по місцях, де живе “Иліта” – Береза

У Росії ППО є лише біля важливих об’єктів. Важливими об’єктами вважаються тушки Путіна, Медведєва, Лаврова, Патрушева, а також інших кремл@ядей та їхніх дітей. Усі інші мають рятувати себе самостійно. Атака була за місцем житла Иліти та публічних осіб. Отже, вже найближчими годинами ми побачимо, як вся ця кремлівська та навколокремлівська шушваль вивозитиме свої родини. Ні, не з Москви, а з Росії.