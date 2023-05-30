Атака БпЛА в Москве была по местам, где живет «Ылита» — Береза

В России ПВО есть лишь возле важных объектов. Важными объектами считаются тушки Путина, Медведева, Лаврова, Патрушева, а так же других кремл@дей и их детей. Все остальные должны спасать себя самостоятельно. Атака была по месту жилья Ылиты и публичных особ. Значит, уже в ближайшие часы мы увидим, как вся эта кремлевская и околокремлевская шушваль будет вывозить свои семьи. Нет, не из Москвы, а из России.