Live
  • Вторник 30.05.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.18
    • 🟢

Атака БпЛА в Москве была по местам, где живет «Ылита» — Береза

Мир 11:25   30.05.2023
Борислав Береза
экс-нардеп
Атака БпЛА в Москве была по местам, где живет «Ылита» — Береза

В России ПВО есть лишь возле важных объектов. Важными объектами считаются тушки Путина, Медведева, Лаврова, Патрушева, а так же других кремл@дей и их детей. Все остальные должны спасать себя самостоятельно. Атака была по месту жилья Ылиты и публичных особ. Значит, уже в ближайшие часы мы увидим, как вся эта кремлевская и околокремлевская шушваль будет вывозить свои семьи. Нет, не из Москвы, а из России.

Автор: Борислав Береза, экс-нардеп
Популярно
Враг начал атаковать еще один населенный пункт Харьковщины — Генштаб (карта)
Враг начал атаковать еще один населенный пункт Харьковщины — Генштаб (карта)
30.05.2023
Белгородский губернатор заявил, что Харьков нужно присоединить к его области
Белгородский губернатор заявил, что Харьков нужно присоединить к его области
29.05.2023
Ночная атака «Шахедов»: в Киеве погибшая и 13 раненых (фото)
Ночная атака «Шахедов»: в Киеве погибшая и 13 раненых (фото)
30.05.2023
На Донбассе погиб защитник Украины из Харьковской области
На Донбассе погиб защитник Украины из Харьковской области
30.05.2023
На Харьковщине арестовали бухгалтера оккупантов
На Харьковщине арестовали бухгалтера оккупантов
30.05.2023
Ранены 12 человек: полиция показала последствия обстрелов Харьковщины (фото)
Ранены 12 человек: полиция показала последствия обстрелов Харьковщины (фото)
30.05.2023

Новости по теме:

11:15
Естественная и закономерная «ответка» — Невзоров об атаке БпЛА на Москву
10:23
Ночная атака «Шахедов»: в Киеве погибшая и 13 раненых (фото)
08:43
Ночью над Украиной сбили 29 из 31 запущенного РФ «Шахеда»: подробности от ВСУ
07:42
Ночная атака «Шахедов»: в Киеве «прилет» в многоэтажку, есть жертвы (фото)
07:23
Ночной ракетный удар, атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины (обновлено)

  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Атака БпЛА в Москве была по местам, где живет «Ылита» — Береза»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 11:25;

    • Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В России ПВО есть лишь возле важных объектов. Важными объектами считаются тушки Путина, Медведева, Лаврова, Патрушева, а так же других…".