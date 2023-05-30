Атака БпЛА в Москве была по местам, где живет «Ылита» — Береза
В России ПВО есть лишь возле важных объектов. Важными объектами считаются тушки Путина, Медведева, Лаврова, Патрушева, а так же других кремл@дей и их детей. Все остальные должны спасать себя самостоятельно. Атака была по месту жилья Ылиты и публичных особ. Значит, уже в ближайшие часы мы увидим, как вся эта кремлевская и околокремлевская шушваль будет вывозить свои семьи. Нет, не из Москвы, а из России.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Атака БпЛА в Москве была по местам, где живет «Ылита» — Береза»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 11:25;
Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В России ПВО есть лишь возле важных объектов. Важными объектами считаются тушки Путина, Медведева, Лаврова, Патрушева, а так же других…".