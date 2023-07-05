На саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримає багато, але не все – Науседа
У мене є відчуття, що ми ще знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців, і що ці формулювання міститимуть більше, ніж ми звикли озвучувати… Президент Зеленський, я сподіваюся, після прибуття до Вільнюса, дійсно отримає, можливо, не все з того, чого він очікує у своїх планах-максимумах, але він точно отримає багато чого.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 11:42;
Кореспондент Гітанас Науседа, президент Литви у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мене є відчуття, що ми ще знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців, і що ці формулювання міститимуть більше,…".