На саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримає багато, але не все – Науседа

У мене є відчуття, що ми ще знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців, і що ці формулювання міститимуть більше, ніж ми звикли озвучувати… Президент Зеленський, я сподіваюся, після прибуття до Вільнюса, дійсно отримає, можливо, не все з того, чого він очікує у своїх планах-максимумах, але він точно отримає багато чого.