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На саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримає багато, але не все – Науседа

Політика 11:42   05.07.2023
Гітанас Науседа
президент Литви
На саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримає багато, але не все – Науседа

У мене є відчуття, що ми ще знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців, і що ці формулювання міститимуть більше, ніж ми звикли озвучувати… Президент Зеленський, я сподіваюся, після прибуття до Вільнюса, дійсно отримає, можливо, не все з того, чого він очікує у своїх планах-максимумах, але він точно отримає багато чого.

Автор: Гітанас Науседа, президент Литви
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 11:42;

    • Кореспондент Гітанас Науседа, президент Литви у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мене є відчуття, що ми ще знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців, і що ці формулювання міститимуть більше,…".