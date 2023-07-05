Live
  • Среда 05.07.2023
    • Харьков
  •   +30°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.85
    • 🟢

На саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит много, но не все — Науседа

Мир 11:42   05.07.2023
Гитанас Науседа
президент Литвы 
На саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит много, но не все — Науседа

У меня есть ощущение, что мы еще найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев, и что эти формулировки будут содержать больше, чем мы привыкли озвучивать… Президент Зеленский, я надеюсь, по прибытии в Вильнюс действительно получит, возможно, не все из того, чего он ожидает в своих планах-максимумах, но он точно получит много.

Автор: Гитанас Науседа, президент Литвы 
Популярно
Ночью и утром россияне ударили по приграничью на Харьковщине — ГСЧС
Ночью и утром россияне ударили по приграничью на Харьковщине — ГСЧС
05.07.2023
Россияне ударили по Харьковщине ракетами С-300 – Мельник
Россияне ударили по Харьковщине ракетами С-300 – Мельник
04.07.2023
Синегубов назвал три населенных пункта на Харьковщине, подвергшиеся обстрелам
Синегубов назвал три населенных пункта на Харьковщине, подвергшиеся обстрелам
30.06.2023
На Харьковщине оккупанты ранили четверых и обстреляли школу (фото)
На Харьковщине оккупанты ранили четверых и обстреляли школу (фото)
05.07.2023
Синегубов сообщил о состоянии раненых ракетным ударом на Харьковщине
Синегубов сообщил о состоянии раненых ракетным ударом на Харьковщине
05.07.2023
Ночью Харьковщину атаковали беспилотником — прокуратура (фото)
Ночью Харьковщину атаковали беспилотником — прокуратура (фото)
05.07.2023

Новости по теме:

12:03
Зеленский заявил, что Украина ждет мужества лидеров НАТО признать реальность
11:57
В НАТО вступает не армия, а страна — Луценко
20:05
Инструкторы из стран НАТО обучают украинских воинов на Харьковщине (фото)
11:55
НАТО рассматривает два варианта гарантий безопасности Украине — Павел
11:14
В разгар войны нельзя назвать дату вступления Украины в НАТО — Столтенберг

  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит много, но не все — Науседа»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 11:42;

    • Корреспондент Гитанас Науседа, президент Литвы  в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У меня есть ощущение, что мы еще найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев, и что эти формулировки будут содержать…".