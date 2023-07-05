На саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит много, но не все — Науседа

У меня есть ощущение, что мы еще найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев, и что эти формулировки будут содержать больше, чем мы привыкли озвучивать… Президент Зеленский, я надеюсь, по прибытии в Вильнюс действительно получит, возможно, не все из того, чего он ожидает в своих планах-максимумах, но он точно получит много.